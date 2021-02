Nghệ sĩ Quang Minh: Tôi không về Việt Nam để tạo dựng lại tên tuổi

* Xin chào nghệ sĩ Quang Minh, vì sao anh quyết định về Việt Nam đón tết tại thời điểm không thuận lợi cho việc di chuyển?

Điều này có hai lý do. Thứ nhất, nếu không có gì thay đổi thì tháng 3 năm nay tôi sẽ quay tiếp phần 2 của bộ phim Sugar Daddy. Thứ 2, lần dịch Covid-19 trước, tôi ở Việt Nam tận 8 tháng đến khi tôi quyết định về Mỹ vào tháng 11.2020 thì ai cũng ngăn cản nhưng tôi lại có công việc nên phải về để lo cho xong. Thêm nữa, khu tôi đang ở dịch nhiều lắm, tôi không dám ra đường, không ai dám tiếp xúc với bạn bè. Tôi một mình cũng buồn, cứ lòng vòng trong nhà suốt ngày, chính vì thế, tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm để về Việt Nam.

* Trước khi về Việt Nam, anh cảm nhận không khí Tết ở Mỹ khác như thế nào so với những năm trước?

- Thật sự, 30 năm trước, tôi và Hồng Đào không ăn tết cùng với gia đình, chúng tôi đón tết với khán giả. Ngày 30 tết chúng tôi bắt đầu kéo vali đi diễn khắp các tiểu bang ở Mỹ vì những ngày đó những người sống xa quê hương, xa vùng khu người Việt luôn chờ vào dịp tết để tụ tập lại vừa xem văn nghệ vừa tận hưởng không khí tết của Việt Nam. Khán giả và nghệ sĩ được gặp nhau, được mặc áo dài, được lì xì cho nhau. Đó là tết của khán giả hải ngoại. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm tôi được về Việt Nam đón tết, tôi muốn tận hưởng không khí tết ở quê hương. Trong lòng tôi khá bồi hồi, tự nhiên bao nhiêu ký ức khi tôi còn ở Việt Nam ùa về và tôi muốn nhìn xem cái tết của năm 2021 khác như thế nào so với tết xưa.

* Anh có cảm thấy cô đơn khi phải đón tết một mình ở Việt Nam trong khi gia đình đều ở Mỹ?

- Có chứ, không nhớ đến thì thôi chứ nhớ đến buồn lắm. Nhưng không lẽ mình cứ buồn mãi, phải cố gắng cứng rắn để bước tiếp, mình phải biết chấp nhận. Khi ai đó rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Đối với hai con gái, dù cả hai đều sinh ra ở Mỹ nhưng tôi luôn muốn các con biết được phong tục của người Việt Nam . Năm nào tết đến tôi cũng lì xì cho hai con. Bên cạnh đó, điều khiến tôi cảm thấy an lòng nhất trước khi về Việt Nam là tôi được gặp tụi nhỏ và lì xì cho cả hai, điều này khiến tôi an lòng một tí.

-Thú thật, khi tôi nghe tin anh Chí Tài mất, tôi suy sụp tinh thần mấy ngày vì anh Tài cũng ở lứa tuổi của tôi. Bên cạnh đó, ở thị trường hải ngoại, diễn viên hài khá ít, chỉ có vài người nên sự ra đi của anh Tài khiến nhiều người thức tỉnh. Nghĩa là mình phải biết quý trọng những lúc còn đang khỏe mạnh, trân trọng những gì mình đang có. Sau khi bao nhiêu người thân thiết mất đi như Chí Tài hay Vân Quang Long, điều tôi cảm thấy an ủi nhất là nhận được tin nhắn của Hồng Đào. Cô ấy biết tôi đang sống một mình và nhắn với tôi thế này: "Anh ở một mình sao không kiếm ai để chia sẻ phòng cho đỡ buồn". Đại khái là Hồng Đào sợ tôi ở một mình có nguy hiểm lắm hay không. Lời nhắn đó đã động viên tôi nhiều lắm. Cho nên, tôi thay đổi cách sống và suy nghĩ nhiều lắm. Tôi không còn giận hờn nữa, những người nào không thích thì tôi không nói đến nữa, tôi bỏ qua hết vì cảm thấy cuộc sống bây giờ sao mà ngắn ngủi và vô thường quá. Mình làm được gì cho người khác vui thì làm còn không thì đừng phá họ.

* Anh có dự định sẽ phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam trong năm 2021?

- Có lẽ là vậy. Bởi vì thị trường giải trí bây giờ so với ngày xưa đã tiến bộ gấp mấy chục lần. Tôi nhận thấy các bạn diễn viên trẻ diễn xuất thông minh và tự nhiên hơn so với chúng tôi ngày trước nhiều lắm, chỉ có điều các em chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn đối với tôi, cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa bao giờ có tư tưởng là sẽ dừng lại cả, tôi sẽ làm đến khi khán giả còn cần đến tôi. Khi còn có người mời tôi, tôi cảm thấy rất vui và an ủi lắm.