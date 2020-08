Ngô Ngạn Tổ tiết lộ lý do bỏ sự nghiệp ở Hồng Kông

Dẫu con đường nghệ thuật tại Hồng Kông đang rộng mở nhưng Ngô Ngạn Tổ lại quyết định quay về Mỹ sau khi kết hôn với người mẫu Lisa Selesner (Lisa S) vào năm 2010. Công chúng khi ấy đã vô cùng tiếc nuối cho tài tử người Mỹ gốc Hoa vì anh từ bỏ hào quang ở xứ Cảng thơm để làm lại từ đầu tại Hollywood , nơi vốn không có nhiều đất tỏa sáng cho những ngôi sao gốc Á. Dù đây được xem là một lựa chọn mạo hiểm và có phần kỳ quặc song bản thân nam thần sinh năm 1974 lại có lý do để đi theo con đường này: anh muốn làm tăng sự hiện diện của nghệ sĩ Mỹ gốc Á tại kinh đô điện ảnh thế giới

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, diễn viên da màu bắt đầu được chú ý đến rồi xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh và Ngô Ngạn Tổ nhanh chóng nhận thấy tín hiệu tích cực ấy. Theo nghệ sĩ 46 tuổi, mặc dù Hollywood vẫn có xu hướng chọn diễn viên da trắng cho vai chính nhưng nạn phân biệt chủng tộc và định kiến về người châu Á trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình đã giảm đáng kể. “Tôi thấy rằng cánh cửa đã mở ra một chút và tôi hi vọng nó sẽ mở rộng hơn nữa dù đó là quá trình đầy gian nan”, ngôi sao đình đám một thời cho biết.

Nam nghệ sĩ bộc bạch rằng anh muốn những cống hiến của mình tại kinh đô điện ảnh thế giới sẽ góp một phần động lực giúp thế hệ trẻ tiến xa hơn tại miền đất hứa này. “Tôi hi vọng rằng những người trẻ gốc Á ở Mỹ, châu Âu cũng như khắp nơi trên thế giới sẽ nhận ra rằng chúng ta có thể trở thành diễn viên và đóng phim ở Hollywood. Trước đây, ý nghĩ trở thành diễn viên chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi bởi đó không phải là một lựa chọn lý tưởng chỉ vì chúng ta là người châu Á”, nam thần đình đám một thời của màn ảnh Hồng Kông bày tỏ.

Cùng chung ước mơ với Ngô Ngạn Tổ là người bạn lâu năm của anh - nam diễn viên kiêm đạo diễn Phùng Đức Luân. Bộ đôi quyết định tạo ra nhiều cơ hội cho những người đồng hương bằng cách sản xuất các dự án riêng của họ và tuyển chọn người châu Á đóng vai chính. Năm 2015, Phùng Đức Luân - Ngô Ngạn Tổ đã đồng sản xuất Into the Badlands, loạt phim hành động kéo dài ba mùa trên mạng truyền hình cáp AMC của Mỹ. Nhờ có cơ hội xuất hiện trong các bộ phim như: Europa Report, Warcraft: The Beginning, Geostorm, Tomb Raider… và sắp tới là Reminiscence (2021) bên cạnh Hugh Jackman, Ngô Ngạn Tổ đang kiên nhẫn khẳng định tên tuổi của một người Mỹ gốc Á tại Hollywood như đúng mong mỏi của anh.