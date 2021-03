Ngô Thanh Vân để lộ khoảnh khắc tình cảm với bạn trai khi khoe quà 8.3

Mới đây, Ngô Thanh Vân hạnh phúc khoe món quà nhân dịp 8.3 được bạn trai tặng. Được biết, món quà là quyển album vô cùng dễ thương do người yêu của nữ diễn viên chuẩn bị. "Trời ơi, đi quay đêm về nhận được nguyên cuốn album viết chữ ngặt nghẹo mà dễ cưng vô cùng chứ", người đẹp hạnh phúc bày tỏ.

Đặc biệt ngay bìa cuốn album, bức ảnh cặp đôi tựa vào vai nhau đầy ngọt ngào trên bờ biển kèm dòng chữ "May mà có nhau, đời còn dễ thương", nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Kèm với đó, người yêu của cô còn tự tay viết lời yêu thương bằng tiếng Anh gửi đến diễn viên Hai Phượng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, "ghen tị".

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cũng gửi lời chúc mừng ngày 8.3 đến mọi người. Cô viết: " Bạn không cần là bất cứ ai, hãy là chính mình. Đầu tiên, hãy xinh đẹp và hạnh phúc rồi đến thời điểm thích hợp sẽ có người vì nụ cười của bạn mà đánh đổi tất cả... Happy Women's day to all the women i know. Be you, be yourself and shine within".

Ngô Thanh Vân hạnh phúc khoe quà 8.3 được người yêu tự tay làm Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù không công khai danh tính và diện mạo người yêu nhưng Ngô Thanh Vân vẫn rất thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên "nửa kia". Vào dịp sinh nhật của mình, "đả nữ" gây chú ý khi nhắc đến một người tên Huy, mà nhiều người cho rằng là bạn trai tin đồn Huy Trần. Anh cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật của nữ diễn viên. Cụ thể, cô nói: “Những ngày qua tôi cũng buồn thiệt, tôi nghĩ sau khi mình có tiền rồi thì mình còn gì nữa, vì không có bạn thì không sống được đâu. Mặc dù tôi rất hạnh phúc vì tôi có Huy. Huy làm tôi vui và hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi cứ nghĩ nếu không có bạn bè thì sẽ thế nào. Đến khi mình giàu sang, vật chất cái gì cũng có nhưng không có bạn thì không hạnh phúc được đâu".

Cùng với đó, siêu mẫu Xuân Lan khiến khán giả tò mò khi tiết lộ “bồ” của diễn viên Tấm Cám chuyện chưa kể cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật và tham gia vào màn “lừa đảo” để tạo bất ngờ cho Ngô Thanh Vân: “Mà đâu phải bạn bè lừa đảo. Bồ nó và các em trợ lý của nó cũng tiếp tay mà…”. Điều đó khiến cộng đồng mạng thêm phần chắc chắn về những chia sẻ của Ngô Thanh Vân trong buổi tiệc là nhắc đến Huy Trần.

Khoảnh khắc Ngô Thanh Vân và CEO Huy Trần công khai ôm eo trong ngày sinh nhật và hình ảnh mặc đồ đôi càng khiến người hâm mộ của “đả nữ” cho rằng nửa kia bí ẩn của cô không ai khác chính là CEO Huy Trần Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã để lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò qua các story Instagram và hình ảnh của bạn bè. Cả hai thường xuyên ở cùng một địa điểm, mang nhẫn giống nhau, chia sẻ cùng tâm trạng... Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chuyện hẹn hò của cặp đôi ngày càng rõ ràng khi Ngô Thanh Vân để lộ bức ảnh đưa Huy Trần về quê ăn Tết ở Trà Vinh.