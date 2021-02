'Ngọc nữ Đài Loan' Thẩm Nhạn qua đời tại Mỹ

Sáng 7.2, truyền thông Trung Quốc đưa tin Thẩm Nhạn - nữ ca sĩ gạo cội của giới giải trí Hoa ngữ qua đời ở tuổi 60 tại New York, Mỹ. Bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày Giáng sinh năm 2020 nhưng đến nay thông tin này mới được đồng nghiệp làm cùng công ty Thẩm Nhạn chia sẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của " ngọc nữ Đài Loan " được giấu kín theo nguyện vọng của gia đình bà.

Năm 1981, Thẩm Nhạn nhận lời hát ca khúc chủ đề cho "bom tấn" Bounce of Hearts - A Strings of Hearts. Chỉ sau thời gian ngắn, A Strings of Hearts trở nên phổ biến trên khắp Đài Loan và được khán giả ưa chuộng. Nhờ đó, tên tuổi của Thẩm Nhạn càng được nhiều người biết đến. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Thẩm Nhạn còn nổi tiếng với những bộ phim có chủ đề tình yêu. Tác phẩm đáng nhớ nhất là Treading Waves, đóng cùng Tần Hán và Lâm Phụng Kiều (bà xã Thành Long ).