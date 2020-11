Ngọc Sơn bất ngờ thông báo không phát gạo tại nhà dịp sinh nhật như mọi năm

Ngọc Sơn cho biết có nhiều lý do để anh đưa ra quyết định này, trong đó quan trọng nhất chính là mẹ nam ca sĩ vẫn đang trong quá trình hồi phục sau cơn bạo bệnh và phẫu thuật. Trước đó, năm nào bà cũng sốt sắng, quan tâm đến hoạt động phát gạo này ngay từ những khâu chuẩn bị cho đến ngày chính thức diễn ra.

Thêm vào đó, việc dừng phát gạo, phát quà tại nhà riêng không có nghĩa là Ngọc Sơn hủy bỏ hoạt động từ thiện hằng năm. Ngược lại, từ đầu năm 2020 đến giờ, nam danh ca vẫn miệt mài với hành trình từ thiện của mình. Anh liên tục chung tay góp sức vào những hoạt động như ủng hộ tiền và hiện vật, góp sức phòng chống Covid-19 , hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ, nhận đỡ đầu cho hơn 100 hoàn cảnh ở Mái ấm Thiện Duyên đến suốt đời.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 52 sắp đến, Ngọc Sơn cũng tiếp tục gửi 100 triệu và 2 tấn gạo cho Mái ấm Thiện Duyên. Đồng thời, "ông hoàng nhạc sến" còn gửi gạo và tiền tới nhiều địa chỉ tin cậy khác để công tác từ thiện được đảm bảo an ninh, an toàn, giữ gìn trật tự khu phố nơi anh đang sinh sống. Thêm vào đó, ở những năm trước, có một số thời điểm, Ngọc Sơn rất sợ hành động phát gạo tại nhà của mình sẽ gây phiền phức đến hàng xóm xung quanh và khiến lực lượng an ninh vất vả. Cũng vì lẽ đó, anh đã quyết định sẽ không phát gạo tại nhà trong ngày sinh nhật, bắt đầu từ năm 2020...