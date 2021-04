'Người đàn ông mang bầu' đầu tiên ở Việt Nam tiết lộ lý do không đi thêm bước nữa

Nói về quyết định mang thai, Minh Khang cho biết bản thân thần tượng Thomas Beatie, người đàn ông đầu tiên mang thai trên thế giới . Chính điều đó khiến nam khách mời nghĩ rằng nếu như được gia đình chấp nhận, có thể mang thai thì anh sẽ làm. “Tôi có tìm hiểu về cách thụ tinh như thế nào, chi phí ra sao. Nhưng may mắn khi gặp vợ tôi, cả hai mang thai theo phương pháp truyền thống nên giảm được chi phí rất nhiều", anh nói.

Nhớ lại hành trình mang thai của mình, Minh Khang kể anh không tránh được cảm giác hồi hộp khi chờ đợi từng kết quả xét nghiệm. Đến khi nhìn thấy em bé chào đời, anh “thở phào nhẹ nhõm" và hạnh phúc gấp nhiều lần. Nam khách mời cho rằng nếu so sánh anh với một người mẹ đơn thân thì cũng sẽ có những điểm tương đồng. Song Minh Khang nói thêm: “Nhưng được một cái là tôi có tính nam giới rất cao nên sự gồng gánh của tôi sẽ hơn những người phụ nữ đơn thân kia. Vì đôi lúc họ sẽ có cảm giác yếu đuối, tủi thân. Còn tôi luôn lấy sự tích cực lấp vào. Tôi tạo cho con không gian vui vẻ và xem con như một người bạn".

Trong chương trình, Xuân Lan gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện Minh Khang thừa nhận còn thương vợ và đợi cô quay về. Nói về điều này, nam khách mời tâm sự: "Sống với nhau gần 4 năm, nếu như mình nói quên thì chắc không quên liền được, huống chi con là con chung. Mỗi ngày mình nhìn thấy bé, một phiên bản của người vợ thì càng khó để quên. Tôi với Minh Anh đến với nhau là do thương nhau, chứ không phải do mai mối nên việc đổ vỡ là do một số tác động từ bên ngoài. Vì Minh Anh hiện tại chưa được 20 tuổi. Cho nên tôi thừa biết sự trẻ con đó của vợ mình và bị dẫn dắt bởi những cái không tốt. Ở cương vị người chồng, người cha, tôi sẽ chừa một sự gọi là bỏ qua, để đó một góc. Khi nào Minh Anh vấp ngã, hoặc con cần mẹ quay về, khi nào Minh Anh nhận được giá trị thực sự của gia đình này thì sự tha thứ đó là của Minh Anh".