Người đẹp Myanmar lộ ngực khi trình diễn bikini tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế

Trên trang cá nhân, Han Lay đăng tải dòng trạng thái: “I’m so sorry to all my fans” (tạm dịch: Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ của tôi). Nhiều người cho rằng cô đang nhắc đến sự cố mà bản thân gặp phải khi dự thi. Dù vậy, theo dõi đoạn clip, không ít khán giả vẫn dành lời khen ngợi cho phong cách trình diễn tự tin của đại diện đến từ Myanmar.

Được biết Han Lay từng đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020. Sau đó, cô trở thành đại diện nước nhà “chinh chiến" tại Miss Grand International . Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật song lợi thế của nữ ứng viên là nhan sắc cuốn hút, hình thể cân đối và vốn ngoại ngữ tốt. Cô được đánh giá là đối thủ nặng ký của Ngọc Thảo tại cuộc thi. Thậm chí trước đó, Han Lay từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties dự đoán là một trong mười một cô gái nổi bật nhất tại đấu trường nhan sắc này.