Nhà sản xuất 'Extraction' bị cáo buộc bắt cóc và cưỡng bức nhiều phụ nữ

Nhà sản xuất 53 tuổi bị khép vào dạng tình nghi với hơn 11 tội danh nghiêm trọng. Các cáo buộc cho rằng nhà sản xuất "bom tấn" Extraction đã tấn công tình dục ba phụ nữ trong tình trạng nạn nhân mất năng lực vì say rượu lần lượt vào thời gian: tháng 5.2012, tháng 12.2014 và năm 2015, dẫn đến việc ông có thể nhận mức án hình sự từ 15-21 năm tù. Nếu bị kết tội, sự nghiệp của Guillod sẽ chấm dứt. Ngoài ra, ba người phụ nữ tố cáo David Guillod vẫn được tòa bảo mật danh tính vì lý do an toàn. Người đại diện của nhà sản xuất nổi tiếng sau đó cho biết Guillod đã bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ trong suốt 8 năm qua.

David Guillod bắt đầu sự nghiệp với vai trò người quản lý cho Jennifer Lopez, Don Cheadle, Rachel McAdams, Katie Holmes... và đã thành công tạo dựng danh tiếng cho loạt sao kể trên. Ông cũng là nhà sản xuất của nhiều phim "bom tấn" Hollywood bao gồm Atomic Blonde, The Intruder và mới đây nhất là Extraction - bộ phim được ưa chuộng nhất trên nền tảng Netflix với 90 triệu lượt xem trong 4 tuần.

Thời gian gần đây giới giải trí Hollywood chứng kiến nhiều vụ kiện tụng liên quan đến tấn công tình dục, có thể kể đến diễn viên Daniel Masterson (That 70's Show) bị buộc tội hiếp dâm , ngôi sao trẻ Ansel Elgort (The Fault in Our Stars) bị "tố" tấn công một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên và ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber dính đến cáo buộc có liên quan đến lạm dụng tình dục.