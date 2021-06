Nhà sản xuất 'Thách thức danh hài': Đang tính lại ghế giám khảo của Hoài Linh

Thời gian qua, vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, chuyện diễn viên Nhà có năm nàng tiên không thông báo rõ ràng về số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội . Nhiều người lên tiếng bênh vực, cho rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ không tốt nên việc chậm trễ là điều có thể thông cảm. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bức xúc, thậm chí nhiều người lên tiếng chỉ trích nam danh hài, tẩy chay những chương trình ông tham gia hay những nhãn hàng ông làm đại diện...

Trên Fanpage Thách thức danh hài, nhiều người lên tiếng bức xúc, yêu cầu nhà sản xuất thay đổi giám khảo. Thậm chí, có tài khoản còn tuyên bố sẽ tẩy chay nếu Hoài Linh tiếp tục ngồi ghế nóng.

Nhà sản xuất đang bàn bạc lại vị trí ghế nóng của nghệ sĩ Hoài Linh tại Thách thức danh hài Ảnh: TL

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, khi được một người hâm mộ hỏi về việc việc ghi hình chương trình Thách thức danh hài, ông Color Man - đại diện nhà sản xuất cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang chờ, vì dịch nên không biết sao. Hồi sáng tôi mới bàn với Khương Dừa, việc casting phải hoãn lại nữa”. Đồng thời, nói về hai ghế giám khảo của nghệ sĩ Hoài Linh - Minh Nhí , ông cho hay: “Chắc phải tính lại rồi. Tôi phải xem thế nào. Bây giờ chắc anh Hoài Linh không có tinh thần. Bây giờ anh ấy buồn. Khi nào có thông tin chính thức tôi sẽ thông báo với bà con".

“Tôi với Khương Dừa làm cho kênh của hai anh em thì dễ, vì bà con thương sẽ xem. Nhưng để làm chương trình phát sóng thì nó lại khác. Đầu tháng 6 tôi phải ra chương trình Tiếng rao 4.0 rồi mà tình hình hiện tại thì... cũng không biết như thế nào. Tôi chỉ lo nhất là các chương trình phát sóng chứ chương trình của tôi hay Khương Dừa thì cũng dễ. Tại vì chúng tôi cũng đã bàn được một số hướng rồi", Color Man nói thêm.

Trước đó, quyết định thay đổi giám khảo của nhà sản xuất cũng từng gây tranh cãi Ảnh: BTC

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện nhà sản xuất Thách thức danh hài cho biết: “Phía chúng tôi đang tính những phương án phù hợp. Khi nào chốt rồi mới thông báo chính xác".

Trước đó, việc Trấn Thành - Trường Giang vắng mặt trên ghế nóng cũng từng gây tranh cãi. Khi chia sẻ về lý do mời Hoài Linh làm giám khảo, đại diện nhà sản xuất từng cho hay: “Anh Linh lâu rồi chưa trở lại tham gia chương trình truyền hình. Thách thức danh hài may mắn khi được anh nhận lời mời tham gia. Còn về chuyện thù lao thì hơi tế nhị nên tôi xin phép không chia sẻ”, nam đạo diễn nói. Đồng thời, phía nhà sản xuất còn nói thêm: “Anh Hoài Linh được nhiều thế hệ khán giả, nghệ sĩ thương mến. Tôi nghĩ khi anh đồng ý tham gia là sự may mắn của ê-kíp".