Nhan Phúc Vinh đòi làm con rể NSND Hồng Vân

Nhà sản xuất Ký ức vui vẻ vừa hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh hậu trường với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Nhan Phúc Vinh, Thanh Duy, Khả Như, Khánh Vân, S.T Sơn Thạch... Trong video, Khả Như và Thanh Duy hào hứng gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả. Nữ diễn viên nói: “Tôi chúc mọi người năm mới bình an, vì điều đó quan trọng lắm. Khi mình bình an thì sẽ có nhiều sức khỏe, có nhiều thời gian, động lực để năm mới có tài lộc, thăng quan tiến chức…”. Trong khi đó, giọng ca Lỗi ở yêu thương nhắn gửi chữ “đủ" đến với khán giả.

Khi hai nghệ sĩ đang say sưa trò chuyện thì Hồng Vân và Nhan Phúc Vinh bất ngờ xuất hiện. Nam diễn viên cho biết trên tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương của Khả Như và không khỏi bất ngờ trước độ hoành tráng của món đồ này. Thấy vậy, Khả Như nói: “Em cua anh Vinh 2 năm nay, giờ vì chiếc nhẫn mà ảnh lấy em". Sau đó, Nhan Phúc Vinh cho biết: “Tôi đeo nhẫn vào mà run luôn, không thể chấp nhận được vì sao nó to như vậy. Nhưng rất tiếc nhẫn của má to hơn, của Bí Ngô (con gái Hồng Vân) to hơn". Vừa nói, nam diễn viên vừa hé lộ chiếc nhẫn ở tay còn lại và tiết lộ đây là trang sức của nghệ sĩ Hồng Vân khiến mọi người được phen cười không ngớt.

Nhan Phúc Vinh bất ngờ từ chối tình cảm của Khả Như trên sóng truyền hình Ảnh: Chụp màn hình Trước tình huống này, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ buộc Nhan Phúc Vinh đưa ra lựa chọn giữa Khả Như và con gái mình. Đáp lại, nam diễn viên nói: "Tất nhiên con là đàn ông nên con phải chọn chiếc nhẫn to chứ má". Tuy nhiên sau đó, Hồng Vân bất ngờ tiết lộ: "Mọi người ơi, giá trị của chiếc nhẫn rơi vào tầm 150.000 đến 200.000 đồng nhưng tôi đã cướp được Nhan Phúc Vinh cho Bí Ngô con gái tôi rồi" khiến đàn em đòi trả nhẫn để quay về với Khả Như. Sau đó, Khả Như cũng cho biết giá trị món trang sức của cô cũng chỉ có 150.000 đồng và nói thêm: "Mẹ con tôi mua nhẫn theo lô để mỗi chương trình đeo một chiếc đó. Hàng này mua ở chợ Kim Biên nên rẻ lắm".

Bên cạnh những màn tung hứng vui nhộn cùng nhau trong hậu trường thì giữa Hồng Vân và Nhan Phúc Vinh cũng có những chia sẻ đầy lắng đọng. Còn nhớ trong số phát sóng chính thức, bà bầu sân khấu kịch kể: “Có thời gian 2 năm trời tôi và Vinh, Khả Như đóng phim sitcom. Trong phim, tôi vào vai mẹ. Suốt quá trình quay, gần như có những lúc tôi cảm giác hai bạn xem mình như mẹ ruột vậy vì quan tâm, chăm sóc, lo lắng, hỏi thăm. Nhiều khi có những lúc tôi tưởng tượng hai bạn là con của mình thiệt. Tôi chỉ muốn nói với Vinh rằng: Mỗi lần con quan tâm cô, cô vui lắm. Cô biết chắc chắn nếu con làm được điều đó với mẹ của con thì mẹ sẽ vui gấp trăm lần".

Trong một diễn biến khác, khi nói về thiết kế áo dài in hình con gà của mình, S.T Sơn Thạch cho biết vì để tương xứng với người bạn đồng hành nên anh lựa chọn trang phục này. Nam ca sĩ nói: “Vì Khánh Vân mặc áo dài in hình con chim bay trên trời nên S.T phải chọn trang phục in hình con gà ở dưới đất". Trước những chia sẻ của đàn anh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tiết lộ: “Trước đó, anh có hỏi tôi mặc áo dài màu gì để anh chuẩn bị cho hai anh em phù hợp. Vì áo này mới may nên tôi gửi cũng khá muộn. Nhưng anh cũng kịp chuẩn bị bộ áo dài rất đẹp”. Nghe vậy, S.T bất ngờ tiết lộ: “Áo này tôi đi mượn đó mọi người" khiến khán giả phía sau bật cười.