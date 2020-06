Nhan sắc của nữ chính 'Người ấy là ai' bị chia tay vì là người chuyển giới

Chia sẻ của Hà An nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người gửi lời động viên đến Hà An và mong cô sớm vượt sự dằn vặt đó để tìm được hạnh phúc cho mình. Trong khi đó, một số cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc Hà An với các mỹ nhân chuyển giới trong showbiz và cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp không hề kém cạnh

Ảnh: FBNV