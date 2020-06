Phản ứng của Hoài Sa khi Trọng Hiếu được ghép với nữ chính 'Người ấy là ai'

Trailer tập 7 Người ấy là ai lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả bởi câu chuyện xúc động của Hà An . Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nữ chính gây bất ngờ khi tiết lộ cô là người chuyển giới. Đây cũng chính là lý do khiến bạn trai cũ “đường ai nấy đi" với người đẹp Hải Phòng sau khi cô nói sự thật. Chia sẻ này khiến các khách mời như Hương Giang, Trọng Hiếu... không khỏi xúc động. Giọng ca Anh ta bỏ em rồi cho hay: "Ngày xưa em cũng y như thế. Nhưng sau này em nhận ra rằng có những vùng phạm vi nó không thuộc về chúng ta, nếu bước vào thì làm khó người khác và lâu dài làm tổn thương mình. Kinh nghiệm đó là nên thẳng thắn từ đầu, dám đối diện với việc ngay cả khi người ta không thể bắt đầu tình yêu đó cho mình. Nghĩa là không phải là vùng thuộc về mình, chúng ta sẽ dành tình cảm đó cho người sau này sẽ tốt hơn".

Chia sẻ của Hoài Sa nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và dành lời khen cho hành động của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2020. Một tài khoản bình luận: “Bạn mình tuyệt vời quá". “Không nói em không biết chị ấy chuyển giới luôn, xinh đẹp quá. Ngưỡng mộ các chị", tài khoản khác chia sẻ. Đáng chú ý dưới bài viết của Hoài Sa là một bình luận tỏ ý “đẩy thuyền" Trọng Hiếu và Hà An. Từng có thời gian hẹn hò với giọng ca Em là bà nội của anh, Hoài Sa có phản ứng bất ngờ: “Chị ship luôn nha em" khiến nhiều fan thích thú.

Trước đó, khi Hà An chia sẻ về câu chuyện của mình trên sóng truyền hình, cô đã nhận được lời động viên từ các nghệ sĩ như Trấn Thành, Hương Giang . Đảm nhận vai trò cố vấn của tập 7, Trọng Hiếu có hành động đáng khen ngợi khi đưa khăn giấy cho nữ chính lúc cô bật khóc. Chưa dừng lại ở đó, giọng ca Em là bà nội của anh còn nhắn nhủ: “Hôm nay Hà An khóc một mình nhưng có 5 người cố vấn cho Hà An. Chúng mình sẽ giúp Hà An tìm thấy một tình yêu trong tương lai". Thậm chí, anh còn đề nghị các đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm đến mẹ của nữ chính khiến cô được an ủi phần nào.