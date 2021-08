Nhóm nhạc nữ Kpop giải tán sau 5 ngày hoạt động

Thông báo rã nhóm của Solia khiến fan lẫn cộng đồng mạng sửng sốt. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng và hụt hẫng khi biết tin Solia giải thể chỉ qua một bài đăng ngắn gọn. “Không thể tin được”, “Tội nghiệp các thành viên, hy vọng họ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn”, “Thật sự rất buồn khi đọc tin này”… là những bình luận bên cạnh bài viết cập nhật tin nhóm tan rã trên Instagram của Solia.

Solia (viết tắt cho từ Special Our Light Influence Artist) từng có tên là About me và ISOM, trực thuộc công ty Space Music. Nhóm gồm 5 thành viên Soree, Hayeon, Suna, Soyeon và Eunbi. Các cô gái có tuổi đời từ 23 đến 26 tuổi, sở hữu vẻ đẹp trẻ trung và năng động. Solia chính thức “lên sàn” Kpop vào ngày 17.8 với single đầu tay Dream. Sau 5 ngày ra mắt, đến hôm 22.8, nhóm đành tan rã vì công ty không thể tiếp tục hỗ trợ.