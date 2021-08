Thời trang của BlackPink được đánh giá ngày càng đẳng cấp

Trong bài, người viết khẳng định: “Nếu tôi là thành viên của một nhóm nhạc nữ nào đó, tôi sẽ rất ghen tị với thời trang của BlackPink”. Bên dưới bài là hàng loạt bình luận tán thưởng phong cách ăn mặc của những chủ nhân hit How You Like That . Nhiều dân mạng khen ngợi: “Tôi thấy stylist của BlackPink phối đồ cực kỳ xuất sắc. Tôi thích toàn bộ phục trang của Jennie đợt cô ấy quảng bá solo”, “Ngay cả trang phục của BlackPink thời mới hoạt động cũng chẳng có ai sánh kịp rồi”, “Vì BlackPink xinh và stylist ai cũng làm tốt, nên nhóm có thể khoác lên bộ đồ nào cũng sang và đẹp cả”…