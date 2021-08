Phim của BlackPink thu hút hơn 500.000 khán giả sau 5 ngày

Theo Ten Asia, BlackPink The Movie đã ra mắt vào ngày 4.8 vừa qua. Sau 5 ngày công chiếu, tác phẩm đã “lôi kéo” được hơn 500.000 khán giả khắp nơi trên thế giới . Tại xứ kim chi, phim do CGV Hàn Quốc độc quyền phát hành và đang được chiếu với các định dạng khác nhau, trong đó có rạp dùng hiệu ứng đặc biệt như Screen X và 4DX.

Trên mạng xã hội , nhiều người xem cho hay Screen X và 4DX giúp họ được tận hưởng những phút giây sống động lẫn chân thật khi thưởng thức BlackPink The Movie. "Đây là một bộ phim hoàn hảo. Tôi cảm thấy như mình như đang thực sự ở một buổi hòa nhạc vậy”, “Em rất hạnh phúc khi được nhìn thấy BlackPink trên màn hình lớn như thế”, “BlackPink The Movie cho tôi trải nghiệm tuyệt vời”, “Sau khi xem BlackPink The Movie , giờ tôi chỉ muốn tham gia một concert trực tiếp thôi”… là những bình luận khen ngợi BlackPink The Movie.

BlackPink The Movie được dự đoán sẽ thành công trong cuộc chiến doanh thu phòng vé ẢNH: POSTER PHIM

Ngoài ra, BlackPink The Movie cũng đã “lên sàn” ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 3.000 rạp chiếu. Phim đang thu hút lượng khán giả lớn tại Mexico, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Nhật Bản. Thời gian tới, các đơn vị phát hành BlackPink The Movie dự kiến sẽ mở rộng lên thành 4.200 rạp nếu một số nước như Indonesia, Thái Lan, Malaysia… nới lỏng lệnh hạn chế sau khi kiểm soát được dịch Covid-19.

Tại Việt Nam, khán giả nói chung và fan BlackPink nói riêng cũng rất hào hứng với BlackPink The Movie. Trên các fanpage BlackPink tại Việt Nam và những diễn đàn Kpop hoặc phim ảnh, dân mạng mong ngóng: “Hóng quá đi”, “Phải đi xem mới được”, “Chắc là phim hay lắm đây”… Đồng thời, nhiều ý kiến cũng hi vọng Việt Nam sớm đánh bại được dịch bệnh Covid-19 cũng như rạp chiếu sẽ sớm mở cửa lại.

Bộ phim sẽ cho thấy những kỷ niệm và hành trình của BlackPink trong 5 năm qua ẢNH: FB NV

BlackPink The Movie là một phần của dự án 4 + 1 Project của BlackPink thực hiện nhân dịp kỷ niệm 5 năm ra mắt. Bộ phim bao gồm những kỷ niệm mà nhóm đã trải qua trong 5 năm, bật mí những khoảnh khắc thú vị và cá tính riêng biệt của mỗi thành viên Jisoo, Jennie , Rosé, Lisa.

Đồng thời, tác phẩm cũng công bố các cuộc phỏng vấn đặc biệt của những chủ nhân hit Lovesick girls dành cho fan. BlackPink The Movie còn giới thiệu 5 tiết mục trong concert The Show (2011) và In Your Area (2018) của nhóm.