Sau ‘Bông hồng lai’ Somi, đến ‘Nữ hoàng sexy’ Sunmi gửi lời chào bằng tiếng Việt

Sau 5 tháng trình làng single Tail, Sunmi nhanh chóng trở lại đường đua âm nhạc với mini album mới có tựa đề 1/6 cùng ca khúc chủ đề You can’t sit with us. Với lần tái xuất này, người đẹp tiếp tục cho thấy phong cách âm nhạc độc đáo cùng gu thời trang quyến rũ gợi cảm rất riêng.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới , Sunmi gửi lời chào bằng tiếng Việt và hi vọng khán giả đón nhận sản phẩm âm nhạc mới của mình. Mỹ nhân 9X chia sẻ: “Xin chào Việt Nam, mình là Sunmi đây. Mini album mới nhất của mình 1/6 đã chính thức phát hành. Mini album có 6 ca khúc, với bài hát chủ đề mang tên You can’t sit with us. 1/6 đã có mặt trên Zing MP3 rồi đấy. Hãy lắng nghe, yêu thương và ủng hộ mini album mới của mình thật nhiều nhé”.

Sunmi là giọng ca Kpop tiếp theo sau Jeon Somi trình làng album tại thị trường Việt Nam ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhiều dân mạng nhận xét Sunmi thể hiện hình tượng vừa quyến rũ vừa đáng yêu trong mini album 1/6. Các bài hát được sản xuất bởi những nhạc sĩ nước ngoài nổi tiếng như Melanie Fontana, Michel Schulz, Ross Golan, Lindgren. Tương tự các sản phẩm trước, Sunmi đồng thời viết lời cho tất cả bài hát trong mini album mới. Ngoài ra, cô cũng tham gia sản xuất 4 bài hát gồm 1/6, Call, Narcissism và Borderline.

Ca khúc chủ đề You can’t sit with us có nhịp điệu nhanh, sôi động và phần điệp khúc gây "nghiện". Nội dung ca từ thể hiện sự hờn dỗi của những người đang yêu. Trong MV You can’t sit with us, Sunmi hóa thân thành nữ xạ thủ quyến rũ. Cô đã đi học võ từ đội ngũ chỉ đạo nghệ thuật của các phim điện ảnh bom tấn Kingdom và Train to Busan để thực hiện các cảnh đấu súng và đánh đấm với zombie trong MV.

Sunmi tiếp tục gây ân tượng với mini album 1/6 ẢNH: INSTAGRAM NV

Ra mắt vào năm 2007 với tư cách là một mảnh ghép của Wonder Girls , Sunmi và những thành viên còn lại nhanh chóng trở thành một hiện tượng của làng nhạc châu Á với loạt hit Tell me, So hot, Nobody… Năm 2010, ngôi sao Hàn 27 tuổi bất ngờ rời Wonder Girls, nhưng đến năm 2013 cô mới bắt đầu sự nghiệp solo và đạt được một số thành tích nhất định với các ca khúc đình đám 24 Hours, Full moon…