Khán giả dự đoán vai diễn của Park Seo Joon trong ‘Captain Marvel 2’

Sáng 30.7, trang IMDb bất ngờ cập nhật danh sách diễn viên tham gia The Marvels (phần 2 của Captain Marvel). Theo đó, dự án của hãng Marvel sẽ quy tụ dàn sao Brie Larson , Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton và đặc biệt là mỹ nam Hàn Quốc Park Seo Joon . Tuy nhiên, vai diễn của Park Seo Joon chưa được công bố và trở thành chủ đề được phỏng đoán rầm rộ trên các diễn đàn, trang tin tức phim ảnh.

Phần lớn dân mạng đều cho rằng tài tử 33 tuổi sẽ đảm nhận nhân vật siêu anh hùng người Mỹ gốc Hàn tên Amadeus Cho. Đây cũng là siêu anh hùng Marvel thứ 4 trong The Marvels, sát cánh bên bộ ba Carol Danvers , Monica Rambeau và Kamala Khan. Theo truyện, Amadeus Cho là con trai của Helen Cho ( Claudia Kim đóng), nữ bác sĩ Hàn Quốc từng lộ diện trong Avengers: Age Of Ultron phần 2 Avengers ).

Danh sách diễn viên phim The Marvels được cập nhật

Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng Park Seo Joon khá lớn tuổi so với Amadeus Cho. Ngoài ra, cũng có một số khán giả phỏng đoán vai của nam diễn viên xứ kim chi trong The Marvels là phản diện chính của bộ phim. Vài ý kiến khác lại hướng về khả năng ngôi sao Hàn 8X sẽ hóa thân thành Marvel Boy trên màn ảnh rộng.

Trước hàng loạt phỏng đoán, phía Park Seo Joon và ê-kíp The Marvels vẫn giữ im lặng. Người hâm mộ Park Seo Joon đang rất mong ngóng lần “Mỹ tiến” này của anh. Khán giả Hàn Quốc thì kỳ vọng sao phim Tầng lớp Itaewon sẽ được giao một vai quan trọng trong The Marvels. Phần 2 Captain Marvel sẽ do Nia DaCosta làm đạo diễn, dự kiến ra mắt vào tháng 11.2022.