Goo Hye Sun yêu cầu xoá thông tin ly hôn với chồng cũ

Theo Hankyung, Goo Hye Sun đã trực tiếp yêu cầu Namu Wiki (hoạt động giống Wikipedia) xóa các thông tin liên quan đến vụ ly hôn giữa cô và Ahn Jae Hyun . Người đẹp nêu lý do “vi phạm quyền riêng tư và thông tin sai lệch” để đòi Namu Wiki gỡ tin tức về cuộc chia tay ồn ào của mình và chồng cũ.

Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ hoặc người của công chúng yêu cầu Namu Wiki sửa đổi hoặc xóa tin tức liên quan đến mình. Con gái của cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kook cũng từng yêu cầu Namu Wiki xóa thông tin của cô với lý do tương tự Goo Hye Sun.

Tính đến trưa 29.7, phía Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chưa phản hồi gì trước chuyện xóa tin tức ly hôn trên mạng. Thay vào đó, cả hai đều đang tích cực hoạt động mạng xã hội. Goo Hye Sun chia sẻ loạt ảnh để tóc ngắn, khoảnh khắc ở các dự án và giây phút đời thường của mình. Trong khi đó, Ahn Jae Hyun cũng thường cập nhật trang cá nhân hơn trước. Fan mong ngóng nam diễn viên sớm tái xuất với dự án mới. Lần gần đây nhất anh lộ diện công khai là trong tập đặc biệt Spring Camp của show New Journey to the West (tựa Việt: Tân tây du ký) mùa 2021 hồi tháng 5 vừa qua.