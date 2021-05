Ahn Jae Hyun tái xuất truyền hình sau lùm xùm ly hôn

Tối 21.5, đoạn video tập đặc biệt Spring Camp của show New Journey to the West (tựa Việt: Tân tây du ký ) mùa 2021 nhận được nhiều sự quan tâm vì màn xuất hiện đột ngột của Ahn Jae Hyun . Trong tập này, Ahn Jae Hyun đã trải qua một ngày hạnh phúc với ba thành viên đội YB gồm Kyuhyun, Mino và P.O. Sau đó, cả nhóm YB cùng Ahn Jae Hyun quyết định gây bất ngờ cho các thành viên nhóm OB còn lại gồm Kang Ho Dong, Lee Soo Geun và Eun Ji Won.

Kết quả, Ahn Jae Hyun trốn vào cốp ô tô và chờ đợi Kang Ho Dong, Lee Su Geun, Eun Ji Won. Giây phút bộ ba Kang Ho Dong, Lee Soo Geun cùng Eun Ji Won mở cốp xe và thấy Ahn Jae Hyun dâng trào lên nhiều niềm cảm xúc khó nói thành lời. Tất cả các thành viên đều chào đón nam diễn viên nồng nhiệt và ôm nhau cười vui vẻ.

Ahn Jae Hyun tạo bất ngờ lớn cho các thành viên New Journey to the West ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP Những thành viên và Ahn Jae Hyun ôm chặt nhau trong ngày tái ngộ tại chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Đặc biệt, mắt Kang Ho Dong bỗng đỏ hoe và trao cái ôm thật chặt cho Ahn Jae Hyun. Sao phim Bác sĩ ma cà rồng cũng lau nước mắt, kiềm chế tâm trạng và quay sang ôm các thành viên New Journey to the West. Các thành viên đều cảm động và nói lời chào mừng với Ahn Jae Hyun: “Mừng cậu trở lại”, “Anh đã vất vả nhiều rồi”, “Đây đúng là món quà ý nghĩa”…

Sau khi clip được đăng tải, nhiều khán giả cũng bày tỏ niềm vui khi Ahn Jae Hyun trở lại New Journey to the West. Các bình luận vừa hạnh phúc vừa xúc động: "Tôi đang rơi nước mắt đây, đã quá lâu rồi mới thấy Ahn Jae Hyun", "Khi Kang Ho Dong ôm chặt anh ấy, tôi như muốn khóc", “Tôi bật khóc khi thấy các thành viên ôm chặt lấy nhau”, “Tất cả hãy hạnh phúc nhé, bảy thành viên của nhóm New Journey to West”…

Fan hi vọng Ahn Jae Hyun sớm quay về New Journey to the West ẢNH: POSTER SHOW

Được biết, Ahn Jae Hyun gia nhập New Journey to the West từ mùa 2 (năm 2016) và là một trong những gương mặt rất được yêu thích. Anh cùng các thành viên từng đến Việt Nam ghi hình vào năm 2017. Đến mùa 7 (năm 2019 - 2020), mỹ nam 34 tuổi không góp mặt vì lý do cá nhân. Lúc bấy giờ, Ahn Jae Hyun đang là tâm điểm dư luận vì lùm xùm ly hôn với Goo Hye Sun