Mỹ nhân Hàn từng đóng bom tấn ‘Avengers 2’ mang thai con đầu lòng

Thông tin minh tinh họ Kim sắp chào đón con đầu lòng nhận được sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Nhiều lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, đồng nghiệp của người hâm mộ đã được gửi đến vợ chồng ngôi sao sinh năm 1985.

Trước khi chào đón tin vui bất ngờ này, Claudia Kim đã kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Cha Min Geun vào tháng 12.2019. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra riêng tư, kín đáo và chỉ có một vài người bạn, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể được mời bên cạnh sự góp mặt của gia đình hai bên.

Năm 2018, người đẹp ghi dấu ấn trên màn ảnh Hollywood với vai Nagini trong Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Claudia Kim là người mẫu, diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc . Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh xứ kim chi vào tháng 11.2006 với vai diễn trong phim Queen of the Game rồi lần lượt ghi dấu ấn nhờ các tác phẩm khác như: Brain, 7th Grade Civil Servant, Standby… Kim Soo Hyun trở thành cái tên được nhiều khán giả biết đến hơn khi xuất hiện trong một vài bom tấn Hollywood như: Avengers: Age of Ultron, The Dark Tower, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald …Mới đây nhất, cô vừa hoàn thành quá trình quay bộ phim hành động mới mang tên Chimera.