Mỹ nhân Hàn tham gia bom tấn 'Avengers 2' kết hôn

Nữ diễn viên trong phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald...

Claudia Kim là nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc. Năm 2006, cô bước chân vào showbiz xứ kim chi thông qua vai diễn Park Joo Won trong tác phẩm truyền hình Queen of the Game . Tuy nhiên, chân dài sinh năm 1985 được biết đến nhiều hơn khi bắt đầu đóng phim Hollywood. Cô để lại ấn tượng trên màn ảnh rộng với loạt phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, The Dark Tower và Avengers: Age of Ultron.