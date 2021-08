Nữ phụ cá tính được yêu thích trong phim ‘Nevertheless’

Gần đến tập cuối, các tình tiết trong phim Nevertheless đang dần có chuyển biến phức tạp hơn. Song, mối tình tay ba rắc rối lẫn dây dưa giữa Yoo Na Bi ( Han So Hee ), Park Jae Eon ( Song Kang ) và Yang Do Hyeok (Chae Jong Hyeop) khiến nhiều khán giả ngán ngẩm. Thay vào đó, người xem dần có hứng thú hơn với các tuyến nhân vật phụ , điển hình là người đẹp cá tính Yoon Sol (Lee Ho Jung).

Ngoài ra, Yoon Sol còn được yêu thích nhờ phong cách thời trang trung tính, phóng khoáng và đem đến cảm giác thoải mái. Đáng chú ý, do nhân vật này học nghệ thuật, nên quần áo cùng phụ kiện của cô diện cũng phải mang tính sáng tạo nhưng vẫn phải bắt mắt.

Theo tiết lộ của đoàn làm phim Nevertheless, nữ diễn viên Lee Ho Jung đã nghiên cứu tất cả những khía cạnh này của Yoon Sol để tự chuẩn bị trang phục cho nhân vật mà mình đóng. Kết quả, Lee Ho Jung đã thành công đem đến một Yoon Sol có diện mạo quyến rũ đậm dấu ấn cá nhân. Tất cả trang phục của Yoon Sol trong tác phẩm đều tôn lên sở thích, tính cách cũng như bản chất công việc của cô.

Nữ diễn viên Lee Ho Jung cũng nhận về nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất khi hóa thân thành Yoon Sol. Mỹ nhân 9X hoàn thành trọn vẹn chuyển biến tâm lý phức tạp của Yoon Sol. Nhiều khán giả mong Yoon Sol được xuất hiện nhiều hơn trong các tập tiếp theo Nevertheless.

Đặc biệt, chuyện tình cảm giữa Yoon Sol và cô bạn thân Seo Ji Wan (Yoon Seo Ah) cũng là tâm điểm chú ý của khán giả trong những tập phim Nevertheless. Thậm chí, fan phim nhận định diễn biến của mối quan hệ giữa Yoon Sol và Seo Ji Wan còn hấp dẫn hơn cặp đôi chính.

Sinh năm 1997, Lee Ho Jung xuất thân là người mẫu và Yoon Sol là vai diễn quan trọng đầu tiên của cô. Trước đó, gà cưng nhà YG Entertainment chỉ được giao các vai phụ xuất hiện thoáng qua trong Người tình ánh trăng, Về cô ấy, Trận chiến Jangsari, Cảnh sát tập sự…

Nevertheless do Kim Ga Ram làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi gồm Han So Hee, Song Kang, Chae Jong Hyeop, Han Eu Ddeum, Lee Ho Jung, Kim Min Gwi… Nevertheless gắn mác 19+ , gồm 10 tập và đang phát sóng khuya thứ 7 hằng tuần trên đài cáp JTBC