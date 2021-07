Hậu trường mùi mẫn của Han So Hee và Song Kang khi đóng phim 19+ ‘Nevertheless’

Tập mới nhất (tập 4), Nevertheless Dẫu vậy ) tiếp tục gây chú ý với hàng loạt cảnh nóng của cặp đôi Yoo Na Bi (Han So Hee đóng) và Park Jae Eon (Song Kang). Những phân đoạn ân ái được quay cận cảnh và chân thật của cả hai càng làm khán giả tò mò hơn về hậu trường của bộ phim 19+ này. Đáp ứng sự háo hức từ người xem, nhà đài JTBC liên tục tung các video tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị đằng sau các cảnh phim nóng bỏng.

Hôm 12.7, ê-kíp Nevertheless chia sẻ video hậu trường tập 4, chủ yếu tập trung vào những khoảnh khắc tình cảm của Yoo Na Bi và Park Jae Eon tại nhà của Na Bi. Bên lề mỗi cảnh quay, Han So Hee và Song Kang đều trò chuyện vui vẻ. Cả hai còn đùa giỡn với các nhân viên đoàn làm phim tạo nên bầu không khí thoải mái.

Han So Hee và Song Kang thân thiết, có nhiều hành động ngọt ngào trong hậu trường phim ẢNH: CẮT TỪ CLIP Cả hai trò chuyện vui vẻ với ê-kíp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trong clip hậu trường Nevertheless được đăng tải vào ngày 10.7, Han So Hee và Song Kang cũng chăm chú thảo luận kỹ lưỡng và luyện tập trước những cảnh ôm hôn. Đặc biệt, hai ngôi sao Hàn đình đám trao nhau những ánh mặt ngọt ngào và cử chỉ quan tâm lãng mạn. Nữ diễn viên 27 tuổi đôi khi tự nhiên xoa vai bạn diễn, còn mỹ nam sinh năm 1994 cũng rất chủ động tiếp cận người đẹp dù chưa chính thức bước vào cảnh quay.

Vì quá tình tứ trước và sau ống kính, Han So Hee và Song Kang bị nghi là “ phim giả tình thật ”. Suốt 4 tập qua, lối diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp tương xứng của cả hai nhiều lần làm bùng nổ mạng xã hội . Người hâm mộ thì vô cùng ủng hộ cặp sao Nevertheless yêu đương thật ngoài đời. Tính đến trưa 13.7, các video hậu trường đều thu hút hàng ngàn lượt xem trên YouTube, một số clip còn đạt gần 1 triệu view chỉ sau 3 - 4 ngày ra mắt.

Cặp đôi gây sốt với những cảnh tình cảm ngọt ngào suốt 4 tập phim vừa qua ẢNH: POSTER PHIM Tập 4 Nevertheless 'bội thực' cảnh giường chiếu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tập 4 vừa chiếu cuối tuần qua đạt tỷ suất người xem 1,7% trên toàn quốc. Tập phim Nevertheless “chiêu đãi” cho người xem hàng loạt cảnh giường chiếu ân ái của Yoo Na Bi và Park Jae Eon. Cũng trong tập này, cả hai xác định trở thành một đôi tình nhân bí mật và chỉ “hẹn hò” vào buổi tối. Ngoài ra, tập 4 cũng xuất hiện nhân vật mới Yang Do Hyuk (Chae Jong Hyeop) hứa hẹn sẽ tạo nên các tình tiết bất ngờ cho khán giả.

Nevertheless do Kim Ga Ram làm đạo diễn. Phim còn quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi gồm Han So Hee, Song Kang, Chae Jong Hyeop, Han Eu Ddeum, Kim Min Gwi… Nevertheless gắn mác 19+, gồm 10 tập và đang phát sóng khuya thứ 7 hằng tuần trên đài cáp JTBC.