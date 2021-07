Han So Hee tiếp tục gây sốt với cảnh ‘giường chiếu’ trong tập 3 ‘Nevertheless’

Nếu như phân đoạn “người lớn” giữa Yoo Na Bi và Park Jae Eon trong tập 2 chỉ là “mộng xuân” của Yoo Na Bi, thì loạt khoảnh khắc “giường chiếu” trong tập 3 của cặp đôi chính thức là “người thật việc thật” cũng như được lột tả rất sống động trên màn ảnh.

Cụ thể, ở những giây phút cuối tập 3 Nevertheless, Yoo Na Bi và Park Jae Eon đã kịp khẳng định tình cảm dành cho đối phương bằng hàng loạt hành động ôm hôn rồi trút bỏ xiêm y trên giường. Góc quay cận cảnh cả hai nhân vật, nhưng khéo léo tận dụng ánh sáng nhẹ nhàng để không đem lại cảm giác quá thô tục cho người xem. Hai diễn viên Han So Hee và Song Kang cũng thể hiện rõ cảm xúc của vai diễn trong cảnh phim 19+ này.

Tập 3 Nevertheless kết thúc trong lúc Yoo Na Bi và Park Jae Eon đang “gay cấn”. Tuy nhiên, cảnh nóng này cũng giúp Nevertheless một lần nữa lọt top chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội . Bộ phim được đánh giá là khắc họa tình cảm lứa đôi của một bộ phận giới trẻ Hàn Quốc thực tế và gần gũi. Quan điểm tình yêu và tình dục trong Nevertheless được đề cập một cách phóng khoáng, không như các phim truyền hình xứ kim chi khác.

Ngoài cảnh nóng, tình tiết của Nevertheless cũng đang tiến triển rộng mở hơn. Trước khi ân ái ở cuối tập 3, quan hệ giữa Yoo Na Bi và Park Jae Eon vẫn trong giai đoạn mập mờ, người muốn giữ kẻ muốn buông tay. Lần này, Yoo Na Bi là người chủ động nới rộng khoảng cách với Park Jae Eon, cô quyết định mở lòng với đàn em Yang Do Hyeok (Chae Jong Hyeop). Bên cạnh đó, tập 3 của phim còn xuất hiện thêm một nhân vật Yoon Seol Ah (Lee Yeol Eum) bí ẩn và thân thiết với Park Jae Eon.

Nevertheless do Kim Ga Ram làm đạo diễn. Phim còn quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi gồm Han So Hee, Song Kang, Chae Jong Hyeop, Han Eu Ddeum, Kim Min Gwi… Nevertheless gắn mác 19+ , gồm 10 tập và đang phát sóng khuya thứ 7 hằng tuần trên đài cáp JTBC. Tập 3 vừa chiếu đã đạt tỷ suất người xem 1,2% trên toàn quốc.