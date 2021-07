Cảnh nóng tràn ngập, vì sao rating của phim 19+ ‘Nevertheless’ ngày càng thấp?

Nevertheless đã đi được nửa chặng đường phát sóng, nhưng rating (lượng người xem trung bình) vẫn trồi sụt thất thường. Ở tập mới nhất (tập 5), rating chỉ còn 1,4% trên toàn quốc, trong khi tập 4 ghi nhận mức 1,7%. Việc lượng khán giả xem Nevertheless từ từ tụt dốc khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Trên các diễn đàn công cộng xứ kim chi, chủ đề về Nevertheless đạt rating thấp được bàn luận sôi nổi. Nguyên nhân khiến tác phẩm thất thế trong cuộc đua rating phim truyền hình cuối tuần Hàn Quốc cũng được đem ra “mổ xẻ”.

Hàng loạt cảnh nóng của Yoo Na Bi và Park Jae Eon từng gây sốt cộng đồng mạng ẢNH: CẮT TỪ CLIP Mối quan hệ giữa Yoo Na Bi và Park Jae Eon trong tập 5 Nevertheless vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể ẢNH: CẮT TỪ CLIP

“Bộ phim làm tôi chán nản và khiến tâm trạng “tụt mood”. Vì vậy, tôi quyết định không coi nữa”, một tài khoản chia sẻ và được nhiều người tán thành. Tiết tấu chậm rãi và tình huống cứ lặp đi lặp lại giữa các nhân vật phần nào khiến Nevertheless mất đi khán giả trung thành. Điển hình như việc Yoo Na Bi và Park Jae Eon hiểu lầm, giận dỗi rồi lại làm hòa cứ lặp lại trong các tập phim vừa qua.

Hay trong cả 5 tập Nevertheless, những phân đoạn tiêu biểu của các nhân vật phụ như Oh Bit Na (Yang Hye Ji), Nam Kyu Hyun (Kim Min Gwi), Yoon Sol (Lee Ho Jung)… đều liên quan đến các buổi tụ tập ăn nhậu cũng không khiến người xem bất ngờ. Nam phụ Yang Do Hyeok (Chae Jong Hyeop) và nữ phụ Yoon Seol Ah (Lee Yeol Eum) cũng chưa được tạo cơ hội xuất hiện nhiều để đẩy mạch phim lên cao trào.

Khán giả thích thú với chuyện tình ngọt ngào giữa Oh Bit Na (phải) và Nam Kyu Hyun ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Dù vậy, một bộ phận dân mạng lại khẳng định Nevertheless bị rating thấp là do gắn mác 19+ (hạn chế người xem dưới 19 tuổi) và được chiếu song song trên Netflix . Vì được phân loại 19+, nên đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Ga Ram không thể nào trở thành lựa chọn của các gia đình thư giãn trước màn ảnh nhỏ vào dịp cuối tuần.

“Phim này xem tivi thì khá kỳ, nên rất nhiều người chọn xem trên Netflix. Ngoài ra, Nevertheless cũng không thực sự là kiểu phim truyền hình dành cho bậc phụ huynh nữa. Vì vậy, có thể hiểu được tại sao rating tác phẩm lại thấp như thế”, một ý kiến gây chú ý.

Dân mạng kỳ vọng 5 tập còn lại của Nevertheless sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn ẢNH: POSTER PHIM

Trên mạng xã hội , Nevertheless vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt các cảnh phim ân ái hay “phản ứng hóa học” giữa Yoo Na Bi và Park Jae Eon nhiều lần gây sốt. Nhiều dân mạng cũng cho rằng rating thấp của Nevertheless cũng chẳng thể khiến phim bớt hot: “Nevetheless không hề thất bại. Phim đứng nhất Netflix của 7 quốc gia châu Á đó”, “Tôi nghĩ mọi người đều xem trên Netflix rồi nên không ai coi tivi nữa, nên rating thấp”, “Em đợi phim vào mỗi tối thứ 7 và coi trên Netflix. Em thấy Nevertheless rất hay mà”, “Ngày này, rating cũng chẳng thể hiện được cái gì đâu”, “Tôi quên giờ chiếu trên tivi nên đành xem lại trên Netflix”…