Nam phụ ‘Nevertheless’ bị tố ‘tình một đêm’ với nhiều người, trốn cách ly đi hẹn hò

Ngoài ra, người này cũng tiết lộ Kim Min Gwi (vốn có kết quả dương tính với Covid-19 vào tháng 5) trước đó đã có tiếp xúc gần với một trường hợp nhiễm bệnh. Nam diễn viên này được yêu cầu tự cách ly vì dính đến F0. Tuy nhiên, thay vì nghiêm túc chấp hành, mỹ nam 27 tuổi lại tự ý ra khỏi nhà để gặp gỡ một cô gái khác.

Trước những lời tố cáo của tài khoản ẩn danh, chiều 26.7, công ty chủ quản của Kim Min Gwi là Big Picture Entertainment đã lên tiếng phản hồi. Đơn vị này cho biết họ không lập tức lên tiếng vì cần phải xác minh thông tin kỹ lưỡng.

Về lời tố lăng nhăng, qua lại với nhiều cô gái, công ty của nghệ sĩ họ Kim cho hay: “Bản thân nam diễn viên đã thừa nhận cuộc sống riêng tư gây tranh cãi của mình. Anh ấy vô cùng ân hận vì thiếu chín chắn và hành động gây đau đớn cho nạn nhân”. Đối với chuyện trốn cách ly Covid-19, phía sao nam này lên tiếng phủ nhận. Big Picture Entertainment giải thích: “Nam diễn viên Kim Min Gwi đã tự cách ly kể từ ngày 22.5 và đã được kiểm tra sau khi có các triệu chứng bất thường trong khoảng thời gian đó. Sau khi có kết quả dương tính, anh ấy tập trung vào việc điều trị và hiện đã hoàn toàn bình phục”.

Kim Min Gwi sinh năm 1994, sao nam này hoạt động giải trí từ năm 2017 với vai trò người mẫu, diễn viên. Nghệ sĩ 27 tuổi thường đóng vai phụ trong She Would Never Know, L.U.C.A.: The Beginning. Hiện Kim Min Gwi đang nhận được sự yêu mến khi hóa thân thành nam phụ Nam Gyu Hyun trong bộ phim Nevertheless do Han So Hee , Song Kang đóng chính.