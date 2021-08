Jisoo (BlackPink) xinh đẹp trong teaser phim mới với Jung Hae In

Teaser ngắn ngủi của Snowdrop bất ngờ được công bố trên đài cáp JTBC. Trong video kéo dài chỉ vài giây, Jisoo xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo. Nụ cười tươi tắn của thành viên nhóm BlackPink cũng làm khán giả phấn khích.

Riêng những phân đoạn giữa Jisoo và bạn diễn Jung Hae In càng khiến người xem mong ngóng Snowdrop hơn. Cả hai được đánh giá là tạo “phản ứng hóa học” lớn, được kỳ vọng sẽ trở thành cặp đôi hot tiếp theo của màn ảnh nhỏ xứ kim chi

Jisoo trên trường quay Snowdrop ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Teaser của Snowdrop nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội . “Snowdrop sắp ra mắt” đứng đầu top từ khóa nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ fan của Jisoo hay Jung Hae In mà khán giả yêu thích phim ảnh Hàn Quốc cũng vô cùng trông đợi Snowdrop.

Trước mắt, đứa con tinh thần của đạo diễn Jo Hyun Tak vẫn chưa ấn định thời gian ra mắt cụ thể. Đài cáp JTBC chỉ bật mí Snowdrop chiếu vào khung giờ tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, có thể sẽ “lên sóng” vào dịp cuối năm nay, nhiều khả năng là cuối tháng 11.

Snowdrop cũng là bộ phim đầu tiên Jisoo đóng vai chính, nên fan càng “đứng ngồi không yên” và đếm ngược từng ngày đợi tác phẩm được “thả xích” ẢNH: INSTAGRAM NV

Đầu năm nay, Snowdrop bất ngờ vướng lùm xùm đụng chạm chính trị. Lúc bấy giờ cộng đồng mạng Hàn Quốc “ném đá” bộ phim đã lãng mạn hóa và phần nào bóp méo lịch sử. Đáp lại hàng loạt lời chỉ trích, nhà đài JTBC và ê-kíp khẳng định phim là một tác phẩm hài đen châm biếm về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào những năm 1980 trong chế độ độc tài quân sự . Đây cũng là một bộ phim buồn khi miêu tả sự hi sinh của những nam nữ thanh niên thời điểm đó.

Ngoài Jisoo và Jung Hae In, Snowdrop còn quy tụ dàn sao Hàn đình đám Jang Seung Jo, Yoo In Na, Kim Hye Yoon, Yoon Se Ah, Jung Eugene… Phim do Jo Hyun Tak làm đạo diễn và Yoo Hyun Mi viết kịch bản, bộ đôi từng làm nên thành công của Sky Castle (Lâu đài trên không) cách đây hơn 2 năm.