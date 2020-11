Phim của Jisoo (BlackPink) và mỹ nam Jung Hae In dừng quay vì Covid-19

Trước tình hình căng thẳng, đại diện của đài JTBC đã lên tiếng xác nhận việc trong đoàn có ca tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 và việc quay phim đã tạm dừng. “Chúng tôi khẳng định không có trường hợp nào trong đoàn nhiễm Covid-19 nhưng có một diễn viên phụ đã tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm bệnh”, vị này nhấn mạnh, đồng thời cho biết việc ngừng quay phim để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 cũng như đảm bảo an toàn cho cả đội ngũ sản xuất. Các thành viên trong đoàn phim hiện đang tự cách ly và nóng lòng chờ đợi kết quả kiểm tra. Thông tin trên khiến người hâm mộ cũng như công chúng không khỏi hoang mang, lo lắng trước sự an toàn của dàn diễn viên: Jung Hae In BlackPink ), Jang Seung Jo, Yoon Se Ah, Kim Hye Yoon, Jung Eugene… cũng như ê-kíp sản xuất.