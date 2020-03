'Một nửa mảnh ghép': Phim mới của Jung Hae In hứa hẹn gây sốt

Một nửa mảnh ghép (tựa Anh: A Piece of your mind ) là bộ phim truyền hình mới nhất vừa được công chiếu trên kênh tvN ( Hàn Quốc ). Qua vài tập đầu, bên cạnh cơn mưa lời khen về dàn diễn viên trai xinh gái đẹp: Jung Hae In – từng ghi dấu ấn với khán giả Việt qua vai chính phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và Chae Soo Bin. Với kịch bản độc lạ, bộ phim nhận được nhiều nhận xét từ khán giả là "khó hiểu" và "không quen thuộc".