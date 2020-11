Phim của Yuri (SNSD) - Jung Il Woo ngừng quay vì diễn viên mắc Covid-19

Theo Naver, mới đây Shin Hyun Soo - diễn viên phụ của Bossam - Stealing Fate, bộ phim có sự tham gia của Yuri (SNSD) và Jung Il Woo đã nhận được giấy xét nghiệm dương tính với Covid-19. Chính vì thế, đoàn làm phim Bossam - Stealing Fate phải dừng việc ghi hình và cho toàn bộ thành viên ekip cũng như các ngôi sao nổi tiếng đi cách ly 14 ngày. May mắn thay, cả Yuri lẫn Jung Il Woo đều âm tính với chủng virus SARS-CoV-2

Bossam - Stealing Fate là phim lấy đề tài cổ trang đầu tiên mà Yuri tham gia, kể câu chuyện về một người đàn ông vô tình bắt cóc nhầm công chúa quyền quý. Jung Il Woo vào vai Ba Woo - một người đàn ông kiếm sống bằng tục lệ "bắt vợ" - nghi thức truyền thống xưa của Hàn Quốc. Thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám SNSD sẽ hóa thân thành Soo Kyung - công chúa hoàng gia nhưng lại có cuộc đời đầy bất trắc. Bossam - Stealing Fate được chắp bút bởi biên kịch Kim Ji Soo và Park Cheol và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kwon Seok Jang, người đứng sau thành công của Golden Time và Miss Korea. Bộ phim được dự kiến sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 2021 nhưng vẫn chưa rõ sự cố lần này có ảnh hưởng đến lịch chiếu hay không.

Yuri sinh năm 1989, là ca sĩ nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Cô được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia vào nhóm nhạc nữ SNSD của SM Entertainment. Nối gót YoonA và Soo Young, Yuri lấn sân diễn xuất bằng vai phụ trong Unstoppable Marriage (2007) và Fashion King (2012). Nữ ca sĩ lần đầu được đóng vai chính trong phim Neighborhood Hero và Gogh, The Starry Night đều phát sóng trong năm 2016. Kể từ đó, tài năng của cô được khán giả công nhận, giúp Yuri nhận thêm hợp đồng đóng Defendant (2017) cùng Ji Sung hay Oh My Grandma (2019) cùng Shin Dong Wook.