Thành viên nhóm Red Velvet xác nhận hẹn hò

Sinh năm 1995, Joy (tên thật: Park Soo Young) là thành viên nhóm nhạc nữ Red Velvet trực thuộc công ty SM Entertainment. Cô nổi tiếng với vóc dáng gợi cảm, nụ cười tươi tắn và gu thời trang cá tính. Giữa năm nay, Joy mới tung sản phẩm âm nhạc solo đầu tay. Ngoài ca hát, cô còn được biết đến qua các phim Kẻ nói dối và người tình, Trò chơi tình yêu…

Trong khi đó, Crush (tên thật: Shin Hyo Seob) nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào và ấm áp. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt hit Crush on you, Hug me, Oasis, Just, Don’t forget, Nappa… Đặc biệt, Crush còn gây sốt khi đứng sau nhiều bản nhạc phim đình đám như Sleepless Night (phim Chỉ có thể là yêu), Beautiful (phim Goblin