Những ngôi sao dính bê bối mua dâm rúng động

Hugh Grant

Nổi tiếng trăng hoa, cuộc đời Hugh Grant trải qua không biết bao nhiêu scandal tình ái, nhưng gây ồn ào nhất là vụ năm 1995 khi anh bị cảnh sát Los Angeles, Mỹ phát hiện đang "mây mưa" với gái gọi Divine Brown trong ô tô. Ngôi sao Notting Hill phải nộp án phạt 1.180 USD và bị quản chế hai năm. Thời điểm đó, bạn gái của anh là nữ diễn viên Elizabeth Hurley đồng ý tha thứ. Mối tình của họ kéo dài 13 năm nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi vì người đẹp không chịu nổi tính lăng nhăng của tài tử sinh năm 1960.

Charlie Sheen

Charlie Sheen nhiều lần tìm tới dịch vụ mại dâm của "tú bà Hollywood" Ảnh: Getty

Từ một ngôi sao sáng giá của địa hạt phim truyền hình, sự nghiệp Charlie Sheen tụt dốc không phanh vì sa đà vào lối sống trụy lạc. Năm 1993, cảnh sát phát hiện Charlie Sheen có trong danh sách khách hàng của "tú bà" Heidi Fleiss khi đường dây của bà bị triệt phá. Heidi Fleiss đã dắt mối cho Charlie Sheen cả thảy... 27 lần. Tài tử Hollywood cũng bị đuổi khỏi loạt phim truyền hình Two and a Half Men do hút chích và rượu bia vô độ. Nhưng ông vẫn không có dấu hiệu "rửa tay gác kiếm" mà tiếp tục lún sâu hơn vào những bữa tiệc trác táng. Năm 2017, tài tử cho biết mình đã dương tính với HIV, khiến những người tình một đêm của anh hết sức phẫn nộ.

Justin Bieber

Justin Bieber vẫn say ngủ mà không biết mình bị quay lén Ảnh: Chụp lại từ clip

Cuối năm 2013, dư luận xôn xao vì đoạn clip YouTube ghi lại hình ảnh Justin Bieber đang say ngủ sau khi qua đêm với một gái làng chơi ở Brazil. Đoạn clip do chính cô gái đăng tải trên mạng. Tối 1.11.2013, ngôi sao nhạc pop bị bắt gặp rời nhà thổ ở Rio de Janeiro (Brazil) cùng hai cô gái. Anh dùng ga giường che kín người và được vệ sĩ khiêng đi nhưng vẫn bị nhận diện do lộ hình xăm ở cổ tay.

Boy George

Vụ bạo hành của Boy George đã khiến nạn nhân phải điều trị tâm lý suốt nhiều năm trời Ảnh: Reuters

Giọng ca chính của ban nhạc Culture Club từng bị kết án 15 tháng tù vào năm 2009 vì giam cầm một người mại dâm nam là Audun Carlsen tại nhà ở London, Anh. Được biết, Boy George đã còng tay Audun Carlsen và đánh anh ta "với đủ loại đồ chơi tình dục và dây xích" vì cho rằng anh ta đã hack vào máy tính của mình. Ở thời kỳ đỉnh cao, nhóm của Boy George nổi tiếng với những ca khúc như Do You Really Want to Hurt Me, Karma Chameleon và Time.

David Beckham

Gái gọi Irma Nici bán thông tin cho tờ In Touch khiến David Beckham một phen lao đao Ảnh: In Touch/Getty

Cựu ngôi sao bóng đá người Anh từng bị một gái gọi cao cấp có tên Irma Nici phanh phui chuyện ngoại tình. Nici khẳng định hai người đã qua đêm tại một khách sạn ở New York vào năm 2007, lúc David Beckham mới sang LA Galaxy thi đấu và còn hẹn hò thêm 4 lần nữa. Sau đó, Becks đã phủ nhận kịch liệt tin đồn trên, khởi kiện Irma Nici và tạp chí In Touch đòi bồi thường 25 triệu USD vì đưa tin sai sự thật. Thế nhưng đơn kiện của anh bị tòa án Mỹ bác bỏ.

Wayne Rooney

Từ một gái làng chơi vô danh, Jenny Thompson nhanh chóng nổi tiếng nhờ phanh phui vụ ngoại tình của cựu chân sút MU Ảnh: Getty

Năm 2004, tờ Sunday Mirror tiết lộ Wayne Rooney đã lén vị hôn thê Coleen ghé thăm các nhà thổ ở Liverpool, lên giường với gái mại dâm. Đáng nói, “gã Shrek” đã trả tiền để quan hệ tình dục khoảng 10 lần với một phụ nữ có tên Auld Slapper đã 48 tuổi. Vụ việc buộc Rooney phải công khai xin lỗi người hâm mộ và báo giới. Năm 2010, Wayne Rooney tiếp tục "ngựa quen đường cũ", quan hệ với gái bán hoa Jenny Thompson trong lúc vợ anh đang mang thai.

Eddie Murphy

Mặc dù bị bắt tại trận với gái làng chơi nhưng Eddie Murphy vẫn tìm cách chống chế Ảnh: Chụp lại từ clip

Danh hài Eddie Murphy bị cảnh sát bắt dừng xe trong lúc đang cố gạ gẫm một gái mại dâm vào năm 1997. Eddie thanh minh rằng mình không mua dâm mà chỉ cho cô gái đi nhờ xe: "Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ đang muốn trở thành một người Samari tốt và đây là những gì xảy ra". Nhưng cô gái bán hoa khẳng định Murphy đã đặt hai tờ 100 USD vào giữa hai chân cô. Eddie Murphy lúc đó đang kết hôn với người mẫu Nicole Mitchell.