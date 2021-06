‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo bị chồng trẻ ‘cắm sừng’?

Những ngày qua, Choi Ji Woo bị kéo vào tai tiếng với Han Ye Seul , xuất hiện trong bức ảnh gây tranh cãi cùng mỹ nữ họ Han và các minh tinh Go So Young, Cha Ye Ryun, Han Ga In. Koreaboo tiết lộ, hôm 9.6, sao phim Bản tình ca mùa đông tiếp tục bị kênh YouTube tên Garo Sero Institute điểm mặt chỉ tên trong “drama” mới. Cựu phóng viên Kim Yong Ho, người dẫn dắt màn “bóc phốt” của Garo Sero Institute, tiết lộ chồng của nữ diễn viên danh tiếng ngoại tình khiến dân mạng được phen xôn xao.