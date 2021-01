Nữ MC gốc Việt diện bikini nóng bỏng mừng tuổi mới sau biến cố sức khỏe

Jeannie Mai vừa bước sang tuổi 42 vào hôm 4.1. Cô mừng sinh nhật bằng một kỳ nghỉ dưỡng tại một vùng biển yên ả, thơ mộng. Trong bài đăng Instagram mới nhất, nữ MC người Mỹ gốc Việt cập nhật hình ảnh diện bikini nóng bỏng bên bờ biển lộng gió, khoe trọn thân hình bốc lửa với nước da bánh mật khỏe khoắn cùng những múi cơ săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Hình ảnh mới nhất của sao nữ sinh năm 1979 nhận được sự chú ý của đông đảo dân mạng. Dân mạng hết lời khen ngợi vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy sức sống cùng cơ thể sexy, khỏe khoắn của mỹ nhân 7X bất chấp cô đã ngoài 40. Jeannie Mai cũng được nhận xét luôn tràn đầy năng lượng và trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi thực.

Cùng với hình ảnh “đốt mắt” người nhìn, ngôi sao chương trình The Real chia sẻ dòng trạng thái dài về sinh nhật tuổi 42 cùng những biến cố đã qua. Kể từ khi được chẩn đoán mắc áp xe vòm họng gây nguy hiểm đến tính mạng, Jeannie Mai thừa nhận cô cảm thấy trân trọng cuộc sống và biết ơn những điều nhỏ bé hơn. “Sinh nhật năm nay của tôi thật khác với mọi năm. Đây là một năm của sự thức tỉnh, khiến tôi nhận ra được ý nghĩa của sự biết ơn. Biết ơn với những thứ nhỏ nhặt luôn xoa dịu tâm hồn và tâm trí tôi, như việc dành thời gian in hình từ điện thoại để trang hoàng nhà cửa, đọc lại tất cả các cuốn sách khiến tôi cảm động lúc bé, học nhảy và đối mặt với nỗi sợ của tôi tại Mỹ. Tôi cũng biết ơn sức mạnh và sự kiên cường của cơ thể mình sau khi trải qua phẫu thuật, biết ơn khi cơ thể phục hồi khỏe mạnh. Tôi rất biết ơn đối với những tình cảm yêu thương mà hôn phu và gia đình của tôi đã dành cho mình”, ngôi sao 7X bộc bạch.

Trước đó, hồi tháng 11.2020, Jeannie Mai khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bất ngờ khi rút ra khỏi chương trình Dancing With the Stars dù đang giữ phong độ thi đấu ổn định. Trên Instagram cá nhân, sao nữ 42 tuổi tiết lộ cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm nắp thanh quản và phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ngôi sao chương trình How Do I Look? tiết lộ mọi thứ bắt đầu bằng một cơn đau họng mà cô không hề hay biết chúng đã trở thành một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm và đã đóng ít nhất 60% đường thở của mình dẫn đến tình trạng áp xe cổ họng lan rộng trong vòng 3 ngày. May mắn cho Jeannie Mai là cuộc phẫu thuật của cô đã thành công tốt đẹp và nữ MC dần hồi phục sau thời gian tĩnh dưỡng. Trải qua biến cố sức khỏe, người đẹp 7X thừa nhận cô đã cẩn thận hơn trong việc lắng nghe cơ thể mình đồng thời học được cách trân trọng cuộc sống.