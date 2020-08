'Ông trùm' Simon Cowell nhập viện phẫu thuật vì ngã xe gãy đốt sống

Theo nguồn tin của People, hôm 8.8, Simon Cowell đã ngồi thử vào một chiếc xe đạp điện mới tại sân nhà ở Malibu thuộc Los Angeles, California (Mỹ). Do không lường trước được sức mạnh của phương tiện, vị giám khảo khó tính của Britain's Got Talent đã ngã ra phía sau, lưng đập xuống sàn bê tông. Con trai của ông trùm truyền thông 61 tuổi đã chứng kiến tai nạn của bố và vô cùng khiếp sợ.

Simon Cowell sau đó đã được đưa đến bệnh viện Providence Saint John's ở Santa Monica cách nhà riêng của ông không xa. “Anh ấy tiếp đất bằng lưng sau cú ngã từ chiếc xe đạp. Chấn thương rất nặng nhưng anh ấy cũng rất may mắn vì tai nạn không đe dọa đến tính mạng”, nguồn tin chia sẻ với tạp chí kể trên. Người đại diện của doanh nhân nổi tiếng này cũng xác nhận thông tin với People và cho biết Simon đang được điều trị trong điều kiện tốt nhất.

Trong thời gian cách ly, Simon Cowell duy trì thói quen chạy xe đạp để rèn luyện sức khỏe ẢNH: BACKGRID

Theo nguồn tin từ The Sun, Simon Cowell đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tại đây, các bác sĩ đã phải lắp một thanh kim loại vào cột sống của giám khảo sinh năm 1959 sau khi ông bị gãy ba đốt sống. Doanh nhân người Anh may mắn tránh được tổn thương nặng khi chấn thương lần này chỉ cách tủy sống khoảng 1cm. Các bác sĩ nói rằng ông rất may mắn vì không bị liệt. “Đó là một cú ngã thực sự, thực sự tồi tệ nhưng anh ấy may mắn đã không gặp phải tình huống xấu nhất. Nếu anh ấy bị tổn thương tủy sống, anh ấy có thể sẽ phải trải qua quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn. Thật may là nhờ có các bác sĩ, anh ấy có hi vọng bình phục hoàn toàn”, nguồn tin nói thêm.

Simon Cowell dự kiến sẽ nằm viện dài ngày để theo dõi tình hình. Theo nguồn tin của The Sun, ông trùm quyền lực đã có thể nói chuyện được với các nhân viên y tế cũng như trao đổi công việc với đội ngũ của mình qua điện thoại. Người thân, đồng nghiệp của doanh nhân 61 tuổi đã gửi lời hỏi thăm và mong vị giám khảo nổi tiếng này sớm bình phục. “Anh ấy vừa phẫu thuật xong và cảm thấy loạng choạng nhưng vẫn rất tỉnh táo và lạc quan”, người này tiết lộ với trang tin kể trên.

Ông trùm truyền hình người Anh phải tạm vắng mặt tạiAmerica's Got Talent vì tai nạn lần này ẢNH: GETTY

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Simon Cowell đã cách ly cùng bạn gái lâu năm Lauren Silverman và cậu con trai Eric (6 tuổi). Cặp đôi cũng dành thời gian ở bên Adam (14 tuổi), con trai riêng của Lauren với chồng cũ. Trước khi xảy ra tai nạn, ông trùm nổi tiếng đã lên lịch quay tập liveshow đầu tiên của America's Got Talent vào tối thứ ba này ở Universal Studios thuộc Universal City, California. Chương trình tìm kiếm tài năng vừa được sản xuất trở lại cách đây ít lâu sau khi bị trì hoãn vì đại dịch. People tiết lộ Simon Cowell sẽ không có mặt trong các tập phát sóng vào 11 và 12.8 tới.