Phi Nhung: Tôi dùng thuốc an thần khi chấm thi bolero

Trong sự kiện, Phi Nhung cho biết bản thân chịu nhiều áp lực đến nỗi phải dùng thuốc an thần khi làm giám khảo. Cô tâm sự: “Tính tôi rất thẳng, nhận xét thí sinh đôi khi khiến các bạn buồn. Nhiều người sợ tôi vì nghĩ tôi nói nặng lời nhưng thật ra, tôi rất thương họ. Tôi đã lấy những kinh nghiệm, sự từng trải nhiều năm đi hát để chia sẻ với các em. Tôi muốn thí sinh phải có giọng đặc biệt, có khả năng để đẩy chương trình lên. Mặc dù chịu nhiều tai tiếng, tranh cãi nhưng tôi thà hy sinh, thà bị chửi để thí sinh hoàn thiện và tốt hơn”.

"Ở Mỹ, mình stress thì tay chân hay run. Tôi biết con người của tôi nên bác sĩ có cho thuốc, để khi nào cần thì mình dùng. Mỗi lần lên sân khấu, mình phải suy nghĩ kỹ lắm để chọn và nhận xét thí sinh. Chỉ một lời nói có thể giết chết thí sinh hoặc đưa các bạn lên. Mình phải chuẩn bị rất kỹ để giúp cho thí sinh. Cho nên thuốc an thần làm cho tôi cảm thấy không bị lo lắng, bình tĩnh góp ý cho các bạn", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Nhận xét về thế hệ ca sĩ trẻ hát bolero, Phi Nhung đánh giá cao Tố My. Cô tin rằng đàn em có thể trình diễn nhiều thể loại giống mình và ca sĩ Như Quỳnh . Nói về những tranh cãi liên quan đến giọng ca sinh năm 1991 xoay quanh việc hát giống đàn chị, Phi Nhung thẳng thắn: “Thật sự giọng hát của Tố My là như vậy chứ không phải em ấy cố tình. Tố My có nhiều cái rất hay và là người tôi tâm đắc nhất. Bước ra khỏi Solo cùng bolero, Tố My đưa chương trình lên rất nhiều. Khi chấm em ấy, tôi căng thẳng vì người ta nói vô, nói ra. Nhưng trong lòng tôi vẫn tôn trọng Tố My".