Phim của Ngôn Thừa Húc và ‘nữ thần thanh xuân’ Thẩm Nguyệt lên sóng màn ảnh Việt

Trình làng tháng 8.2020, Count Your Lucky Stars (Nụ hôn hoán đổi vận may) gây chú ý khi đánh dấu màn tái xuất của nam thần đình đám một thời Ngôn Thừa Húc và “nữ thần thanh xuân” Thẩm Nguyệt . Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cách biệt ngoại hình, tuổi tác của cặp sao chính cùng diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1997, tác phẩm vẫn được khán giả Hoa ngữ đón nhận.

Sự kết hợp giữa cặp “chú cháu” nổi tiếng khiến người xem không khỏi phấn khích, nhất là khi cả hai đều tạo được tiếng vang với phim Vườn sao băng . Nếu Ngôn Thừa Húc ghi dấu ấn bằng vai tổng tài bá đạo Đạo Minh Tự trong bản Đài Loan 2001 thì Thẩm Nguyệt lại được biết đến với hình ảnh Sam Thái trong trẻo, dễ thương của bản Trung Quốc 2018. Bộ đôi cũng từng xuất hiện và diễn chung một phân cảnh của Vườn sao băng trong chương trình Vương bài đối vương bài. Màn phối hợp diễn xuất giữa cả hai đã để lại ấn tượng khá tốt, khiến người hâm mộ chờ đợi nhiều hơn ở lần hợp tác chính thức trong Nụ hôn hoán đổi vận may.

Ngôn Thừa Húc gây sốt với màn khoe body trong phim. Lục Tinh Thành do tài tử xứ Đài đảm nhận mang nét quyến rũ của người đàn ông thành đạt, từng trải, khác hẳn hình tượng Đạo Minh Tự ngạo mạn ngày nào ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù từng bị bàn tán, hồ nghi khi vào vai nam chính ở tuổi ngoài 40 nhưng Ngôn Thừa Húc nhanh chóng chinh phục người xem với vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng thân hình cơ bắp đầy sức hút. Đặc biệt, tài tử sinh năm 1977 từng khiến chị em mê mẩn khi khoe body 6 múi săn chắc trong một phân cảnh và nhanh chóng trở thành hot search Weibo ở thời điểm Nụ hôn hoán đổi vận may phát sóng.

Ngôn Thừa Húc cũng thừa nhận khâu giữ gìn vóc dáng để chuẩn bị cho cảnh bán khỏa thân là thử thách lớn nhất khi tham gia Count Your Lucky Stars. Anh phải từ bỏ thú vui tụ tập ăn uống cùng bạn bè, dành nhiều thời gian ở phòng tập gym để mang đến diện mạo chỉn chu nhất tới khán giả. “Trong showbiz hiện tại, quản lý cơ thể dần được xem là quá trình tu dưỡng bản thân của nghệ sĩ. Nếu bạn muốn trở thành diễn viên giỏi, không chỉ cần trau dồi năng lực diễn xuất, mà còn phải duy trì ngoại hình hợp mắt khán giả. Sau nhiều lần từ chối đi chơi, bạn bè dần xa cách tôi. Song, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng đây là sự hy sinh nhất định phải làm để theo đuổi thành công”, sao nam 44 tuổi bộc bạch.

Trong phim, Ngôn Thừa Húc - Thẩm Nguyệt thu hút người xem với không ít phân cảnh dở khóc dở cười nhưng cũng sở hữu nhiều khoảnh khắc lãng mạn ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sánh vai cùng Ngôn Thừa Húc trong Nụ hôn hoán đổi vận may là Thẩm Nguyệt, nữ diễn viên sinh năm 1997 được yêu thích với hàng loạt bộ phim thanh xuân vườn trường trên màn ảnh Hoa ngữ. Được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”, sao nữ 24 tuổi nhanh chóng chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài tươi trẻ, năng động và dễ thương. Người đẹp ghi điểm khi hóa thân thành “thánh nữ” văn phòng Đồng Tiểu Du. Gia nhập công ty với vai trò nhà thiết kế nhưng cô chỉ làm công việc phục vụ trà nước cho các đồng nghiệp. Đồng Tiểu Du có tinh thần lạc quan mãnh liệt rằng chỉ cần cố gắng, cô sẽ đạt được thành công. Dù gặp đủ chuyện xui xẻo, bị hãm hại, cô nàng vẫn giữ vững niềm tin vào cuộc đời.

Nụ hôn hoán đổi vận may kể về chuyện tình ngang trái giữa Lục Tinh Thành và Đồng Tiểu Du. Nếu nam chính do tài tử 7X đảm nhiệm là một chủ biên tạp chí thời trang cao ngạo, đẹp trai, giàu có, nổi tiếng lại cực kỳ may mắn thì vai diễn của “nữ thần thanh xuân” xứ Trung lại là một cô gái hồn nhiên, hay gặp xui xẻo nhưng luôn lạc quan, yêu đời. Trong một lần vô tình chạm môi, vận may của họ liền bị hoán đổi cho đối phương dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu xảy ra và đưa cả hai đến gần với nhau hơn… Phim phát sóng trên kênh HTV7 lúc 12 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần, từ ngày 29.3.