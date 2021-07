Phim Hãy nói lời yêu tập 28: My đi làm tiếp thị quán bia

Phim Hãy nói lời yêu tập 27 tối qua có nhiều diễn biến hấp dẫn. My đang rất vui vì sự thay đổi của mẹ. Bà Hoài không còn ác cảm với Tú nữa cũng như đã bớt khoảng cách với ông Tín. Bà nấu bữa ăn ngon và ông Tín cũng lên ăn cùng, có Phan nữa. Cả gia đình sum họp vui vẻ. My nhìn thấy bố mẹ bớt căng thẳng nên muốn họ quay về lại. Nhưng ông Tín cho rằng bát nước đã đổ đi thì khó hốt lại trọn vẹn. Tuy nhiên trong bữa ăn ông Tín hỏi thăm sức khỏe của Phan nên bà Hoài biết chuyện Phan chỉ còn một quả thận đã cảm thấy không vừa ý. Ông Tín quá hiểu tính vợ nên sau đó đã nói chuyện với bà Hoài. Lúc này bà thú thật là chưa bao giờ ưa Phan vì anh này nghèo lại sức khỏe như thế nữa nên sau này sợ My sẽ khổ.

Bà Hoài phàn nàn khi biết My đưa tiền giúp Phan Ảnh: Chụp màn hình

Trong một vài tình tiết khác thì Phan và My đang trải qua những ngày tháng thấu hiểu và ngọt ngào. Phan biết mình còn phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với My và để bà Hoài yên tâm. Còn My sẽ trở lại trường tiếp tục việc học và kiếm việc làm thêm.

Phim Hãy nói lời yêu tập 27 còn có những diễn biến cho thấy sức khỏe của mẹ Phan có vấn đề sau khi ghép thận từ con trai. Nhưng bà giấu Phan cho đến khi Phan về nhà trọ và thấy mẹ ngất xỉu trong bếp. Đưa mẹ vào cấp cứu và bác sĩ thông báo mẹ Phan bị đào thải ghép thận. Có nghĩa là thận ghép của bà đang bị đào thải khỏi cơ thể nên nếu muốn cứu mạng sống phải ghép thận lại một lần nữa. Phan đối mặt với nỗi tuyệt vọng…

Tú có vẻ được lòng mẹ chồng tương lai Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hãy nói lời yêu tập 28 tối nay 16.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh bà Hoài không chấp nhận việc My bán nữ trang và đưa hết số tiền tiết kiệm cho Phan: “My, con là con gái đấy. Lẽ ra con phải dựa vào người đàn ông xứng đáng chứ không phải bây giờ con là chỗ dựa cho nó và gia đình nó như thế”.

Ở một cảnh khác thì My đi làm thêm ở quán nhậu và khách ép cô uống bia. Trong khi My thì đang trải qua những ngày tháng không mấy suôn sẻ thì Tú lại có vẻ thuận lợi trong tình cảm. Mẹ Duy vốn vui tính, văn minh nên rất thích Tú nên giữa họ có mối quan hệ rất thân thiết.

My phải uống bia với khách Ảnh: Chụp màn hình