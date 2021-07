Phim Hãy nói lời yêu tập 31: Phan quyết định chia tay My?

Phim Hãy nói lời yêu tập 30 có những diễn biến cho thấy mẹ Phan sau cú tác động của bà Hoài đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Phan chạy đến ga tàu tìm mẹ. Nghĩ lại thương con trai quá nên mẹ Phan quay lại bệnh viện nhưng bà ngất xỉu phải hồi sức tim, chưa biết khi nào tỉnh lại.

Trong một vài diễn biến khác thì bà Hoài rất hốt hoảng khi nghe về bệnh tình của mẹ Phan. Vì bà hiểu rất rõ mình cũng là nguyên nhân khiến mẹ Phan lo lắng rồi bỏ trốn mới ra cớ sự. Bà Hoài thú thật với My chuyện đã từng tìm đến bệnh viện gặp mẹ Phan đưa tiền… My lần này đã không thể nhân nhượng với mẹ nên bỏ nhà đi khiến bà Hoài vật vã. Đến ở nhà Tú, My vẫn lo lắng cho mẹ nên gọi điện cho ông Tín lên trông chừng bà Hoài.

Bà Hoài đã cảm thấy ân hận vì những gì đã làm với mẹ con Phan Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hãy nói lời yêu tập 30 còn có tình tiết ở phân đoạn cuối là bà Hoài đến bệnh viện gặp Phan và thú thật chuyện đã từng tìm mẹ Phan nói chuyện…

Phim Hãy nói lời yêu tập 31 tối nay 29.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh mẹ Phan đã tỉnh lại. Bà động viên con trai dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ cuộc hay suy sụp. Trong một cảnh khác thì ông Tín động viên bà Hoài, phân tích, khuyên nhủ vợ không nên can thiệp làm khổ My nữa.

My và Phan căng thẳng với nhau Ảnh: Chụp màn hình

Một tình tiết cũng khá căng thẳng trong tập này là Phan đã trách móc My: “Em muốn bảo vệ mẹ em như thế nào anh cũng muốn bảo vệ mẹ anh như thế thôi. Em đừng có mà ích kỷ như thế… Anh đã nói với em rồi. Anh không cần em phải cố gắng”.

Trước những lời khó nghe của người yêu, My đã rất đau khổ: “Anh đang nói cái gì đấy. Em đang rất cố gắng để anh đỡ bị tổn thương. Em đã ở bên cạnh anh khi mà em đang cảm thấy tội lỗi, và áy náy, thậm chí là sống trong lo sợ. Em đã cố gắng vì thương anh mà”.