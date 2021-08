Phim Hãy nói lời yêu tập 34: Cái kết bớt bi kịch cho gia đình bà Hoài?

Phim Hãy nói lời yêu tập 33 tối qua có những diễn biến cho thấy gia đình My tiếp tục có thêm bi kịch… Dù bà Hoài đã nhận ra những sai lầm của mình trong việc áp đặt con cái nhưng My có vẻ còn giận mẹ. Ông Tín thì tỏ ra thương cảm và an ủi vợ nhiều hơn.

Bà Hoài sẽ tỉnh lại Ảnh: Chụp màn hình

Mẹ Phan cũng đã phẫu thuật ghép thận thành công nhờ một phần vào số tiền mà bà Hoài đưa để giúp viện phí. Phan và My làm hòa. Phan khuyên My nên trở về nhà sống với mẹ.

Trong một tình tiết khác, My sau khi rời khỏi shop thời trang mà cô đang làm thêm để về phòng trọ thì gặp tên biến thái đang rình mò. My hoảng sợ bỏ chạy ra đầu hẻm thì chiếc xe tải vừa lao tới. Lúc đó, bà Hoài đang trên đường tìm tới chỗ My ở, nhìn thấy vậy lao ra đẩy con vào bên lề còn bà thì bị thương rất nặng. May là phẫu thuật thành công nhưng bà Hoài hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại. My mỗi ngày đều khóc lóc mong mẹ hồi tỉnh để cô có cơ hội xin lỗi mẹ…

Tú và Duy chia tay? Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hãy nói lời yêu tập 34 tối nay 6.8 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 cũng là tập cuối cùng với những tình tiết có thể sẽ khép lại bớt những bi kịch của gia đình bà Hoài. Bà Hoài sẽ tỉnh lại….

Một diễn biến hé lộ trong tập này là Tú muốn dọn khỏi quán cà phê của Duy để ra ngoài sống trọ cùng My. Không hiểu vì lý do gì mà có vẻ Tú và Duy chia tay nhau. Lần này Duy không năn nỉ Tú ở lại nữa….