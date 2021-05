Phim Hãy nói lời yêu tập 8: Vì sao Bình đột ngột cắt liên lạc với My?

Phim Hãy nói lời yêu tập 7 tối qua có nhiều diễn biến hấp dẫn khi Hoàng My đã bắt đầu lọt vào lưới tình của Bình. Anh ga lăng, chu đáo, quan tâm cô sinh viên năm nhất hết mực khiến My rất xúc động trong lúc cô tưởng chừng cả thế giới quay lưng lại với mình. Bình xin cho My công việc làm thêm là chụp ảnh và làm người mẫu game ở công ty của anh bạn thân. Có vẻ như My rất thích thú với công việc này. Vì lo làm thêm rồi yêu đương nên My có “triệu chứng” xao lãng việc học ở trường. Đến ngày thi mà cô còn không biết nên đã được Phan nhắc bài. Cảm kích, My mua đồ ăn cho Phan. Còn Phan thì nhắc nhở cô có yêu đương hay làm gì thì nên chú ý đến việc học. Bởi vì đó chính là thước đo để chứng minh bản thân.

Ông Tín muốn nhân tình phá bỏ thai Ảnh: Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác thì bà Hoài đi gặp bác sĩ tâm lý để nhờ tư vấn về cách dạy con. Bà cũng nhận ra sai lầm của mình trong cách đối xử với con cái. Nhất là khi đọc tấm thiệp sinh nhật mà My bày tỏ tình yêu dành cho mẹ nhưng bà Hoài đã không đoái hoài gì đến tấm thiệp ấy do mải mê với tiệc tùng.

Phim Hãy nói lời yêu tập 7 còn có vài tình tiết cho thấy ông Tín tiếp tục gặp rắc rối với cô bồ. Sau khi nhắn tin, gọi điện cho ông Tín mà vẫn không thấy trả lời, Trâm đã tìm đến tận nhà ông. Cô bất ngờ nói với người yêu rằng mình đã mang thai. Tuy nhiên, ông Tín chẳng vui vẻ gì mà còn đổ trách nhiệm cho Trâm. Trâm tủi thân nên đã nói rằng cô sẽ nuôi con một mình, không cần danh phận hay bất cứ điều gì từ ông. Chỉ mong sau này ông cho đứa trẻ chút tình cha con…

Phan nhìn thấy Hoàng My được người yêu đưa đón Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này còn có chuyện Tú quyết định dọn khỏi nhà trọ của My vì cô không muốn bạn vì mình mà tiếp tục căng thẳng với bố mẹ. Tú khuyên My nên trở về xin lỗi họ. Còn tình bạn của hai người vẫn không có gì thay đổi. Tú không có chỗ ở nên xin anh chủ quán cà phê cho cô ngủ nhờ mấy hôm. Tất nhiên là Duy đồng ý. Bởi dường như Duy có tình cảm với Tú.

Phim Hãy nói lời yêu tập 8 tối nay 7.5 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ thêm nhiều diễn biến hấp dẫn hơn khi ông Tín gặp Trâm để thuyết phục nhân tình bỏ cái thai: “Thực tế đi, đời chứ không phải là câu chuyện phi ngôn tình. Cô làm gì với đứa bé còn đỏ hỏn như thế, cô nuôi nó thế nào. Chưa kể sau này gia đình tôi mà biết…”. Nhưng có vẻ như Trâm rất cương quyết giữ lại con của hai người và cô sẽ nuôi con một mình.

Sau nhiều lần không gọi được cho Bình, My đã nhắn tin Ảnh: Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác thì Phan nhìn thấy My được người yêu đưa đón trước cổng trường. Sau đó không biết vì lý do gì mà My gọi điện cho Bình nhiều lần nhưng anh đã khóa máy. Chỉ có hoa vẫn nhờ người mang đến tặng cho My. Điều này đã khiến My lo lắng nên đã nhắn tin cho người yêu….