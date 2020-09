Phim Lựa chọn số phận tập 58: Tấn xúi Trang hợp tác với công ty Blue Sky

Phim Lựa chọn số phận tập 57 tối qua không có nhiều tình tiết hấp dẫn. Mẹ Cường sau khi bị Long đại ca cho người bắt cóc thì Thắng đàn em của Long đã “đánh úp” lại, lén thả bà An. Việc này khiến cho Thắng bị Long đại ca xả gậy vào người đánh tới tấp. Xem ra mối quan hệ giữa họ đang ngày càng căng thẳng. Thắng luôn rất hậm hực và không bằng lòng khi Long đại ca chỉ muốn trả thù Cường mà không quan trọng việc kinh tế của công ty Blue Sky.

Cường vẫn cương quyết không rút khỏi vụ xử quan chức đánh bạc Ảnh: Chụp màn hình

Ở một tình tiết khác thì mẹ Cường được thả về đã đến đồn công an tố cáo. Ông bác phó chủ tịch thành phố đã đến đón bà An về chăm sóc và không cho Cường đưa mẹ về nhà. Bà An thì đang giận con trai vì cho rằng Cường không nghe lời khuyên can của mình vẫn “đâm đầu” vào những việc phức tạp của một thẩm phán nên mới ra cớ sự.

Phim Lựa chọn số phận tập 57 còn có cảnh Đức sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ con Bích đã nghĩ rằng chính bố mình đã sai đám tay chân đến bệnh viện cảnh cáo mẹ Bích, bắt bà phải đưa con gái về quê dưỡng thương. Chính vì vậy Đức đã xông đến công ty đánh nhau với hai tên đàn em của ông Lộc khiến ông nổi giận. Có vẻ như ông Lộc vô can trong chuyện này.

Phim Lựa chọn số phận tập 58 tối nay 10.9 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Cường trong cuộc họp vẫn cương quyết không rút khỏi vụ xử quan chức đánh bạc: “Tôi cũng chỉ có một sinh mạng, một cuộc đời. Và tất nhiên cũng biết sợ những mối đe dọa đang rình rập xung quanh mình chứ. Nhưng nếu tôi sợ thì 10 năm trước không bước vào con đường này”.

Thứ ký Liên bị dàn cảnh đánh ghen... Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác thì Trang chia sẻ với Tấn rằng cô chính thức làm trợ lý cho bố mình để hỗ trợ ông trong công việc làm ăn của công ty, nhất là dự án khu du lịch Biển xanh. Lúc này Tấn đã gợi ý cho Trang: “Hay là Trang chọn công Blue Sky làm đối tác truyền thông đi, như thế thì mình có thể liên kết với nhau cùng phát triển”.

Phim Lựa chọn số phận tập 58 còn có một tình huống rất gây cấn là thư ký Liên người được chỉ định thay Bích tham gia trong vụ phiên tòa xử quan chức đánh bạc đang trên đường đón con thì bị một nhóm phụ nữ chặn xe đánh ghen.