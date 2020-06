Phim Lựa chọn số phận tập 9: Tình lại giở trò gì để 'khủng bố' vợ?

MV How you like that của Black Pink lập kỷ lục video âm nhạc có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu tiên (82,4 triệu) và cũng là MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất (1 ngày, 8 tiếng, 22 phút) trên YouTube.