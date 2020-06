Phim Mỹ có Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn được loạt báo quốc tế trông đợi

Dự án mới nhất của chủ nhân tượng vàng Oscar Spike Lee đang nhận được sự quan tâm của giới phê bình cũng như truyền thông quốc tế. Phim có sự tham gia của hai tên tuổi đến từ Việt Nam là Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn . Dù hơn một tuần nữa Da 5 Bloods mới phát sóng nhưng nhiều tờ báo lớn như: The New York Times, Time, Metro, Forbes… đã giới thiệu bộ phim đến độc giả như một lựa chọn đáng cân nhắc trong loạt tác phẩm ra mắt vào tháng 6 tới.

Tờ The New York Times của Mỹ nhắc tới tác phẩm: “Đại dịch đã khiến phim mới của Spike Lee lỡ hẹn với phòng vé nhưng không thể khiến việc ra mắt tác phẩm trên Netflix bị phá hỏng”. Trang báo nổi tiếng giới thiệu Da 5 Bloods xoay quanh một nhóm cựu binh trở lại chiến trường cũ ở Việt Nam để tìm kiếm kho báu bị chôn vùi cùng những bí mật chưa khám phá. The New York Times quan tâm đến tác phẩm bởi phim do Spike Lee cầm trịch lại có sự tham gia sản xuất của các cộng sự tài năng từng đồng hành với ông và quy tụ dàn diễn viên xuất sắc.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong trailer chính thức của tác phẩm ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Trong khi đó, tờ Metro của Anh xếp Da 5 Bloods cùng với 13 Reasons Why (mùa 4) và Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga là những tác phẩm hay nhất trên Netflix tháng 6 này. Trong bài viết giới thiệu loạt phim đáng chú ý trên Netflix, tác giả Erik Kain của Forbes lại thừa nhận rất mong đợi tác phẩm lấy bối cảnh Việt Nam của Spike Lee bởi cây viết này rất yêu thích tác phẩm trước của vị đạo diễn tài danh, phim BlacKkKlansman. Còn Film School Rejects cho biết Da 5 Bloods khiến mùa phim hè năm 2020 trở nên bớt ảm đạm hơn. Dẫu không thể phát hành ngoài rạp, trang này cho biết tác phẩm mới nhất của Spike Lee vẫn đủ điều kiện tranh giải tại Oscar kể từ khi ban tổ chức chấp nhận phim chiếu mạng tranh giải tại mùa giải 2021. Film School Rejects cho rằng đây là một tin tốt bởi dự án này “có vẻ là một ứng viên đầy tiềm năng”. Tờ Los Angeles Times cũng nhận định Da 5 Bloods rất có khả năng gia nhập đường đua Oscar sắp tới.

Da 5 Bloods là dự án mới nhất được đạo diễn tài danh Spike Lee trình làng. Phim xoay quanh câu chuyện bốn cựu chiến binh người Mỹ gốc Phi trở về Việt Nam để tìm kiếm hài cốt của người chỉ huy đã ngã xuống và lời hứa về kho báu bị chôn vùi. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng: Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr., Giancarlo Esposito, Norm Lewis… Trong phim, Ngô Thanh Vân thủ vai Hanoi Hannah, một phát thanh viên người Việt nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh. Cô chuyên đọc những thông báo tuyên truyền trên đài phát thanh để kêu gọi lính Mỹ đào ngũ. Johnny Trí Nguyễn thủ vai một hướng dẫn viên đồng hành cùng các cựu binh Mỹ trong hành trình trở lại Việt Nam. Cả hai ngôi sao người Việt đều có màn xuất hiện ấn tượng trong trailer ra mắt hồi giữa tháng 5.2020.

Hồi tháng 5.2019, Spike Lee cùng ê-kip của ông đã đến Việt Nam ghi hình và hé lộ diện mạo đầu tiên của đả nữ họ Ngô trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài Da 5 Bloods, Ngô Thanh Vân còn có một phim khác lên sóng Netflix vào tháng 7 tới là The Old Guard. Trong tác phẩm mới của nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood, ngôi sao Dòng máu anh hùng có cơ hội xuất hiện bên cạnh minh tinh đình đám Charlize Theron.