Ngô Thanh Vân tái hợp Johnny Trí Nguyễn, sánh vai Charlize Theron trong phim mới

Da 5 Bloods có Ngô Thanh Vân đóng xoay quanh chuyến hành trình trở về Việt Nam của bốn cựu chiến binh Mỹ gốc Phi để tìm kiếm hài cốt của những người đồng đội đã hi sinh trong cuộc chiến.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn tái hợp trong phim về chiến tranh Việt Nam

Như đạo diễn Spike Lee từng chia sẻ, với Da 5 Bloods, Ngô Thanh Vân sẽ thủ vai Hanoi Hannah – một nữ phát thanh viên Việt Nam hoạt động trong thời chiến. Sự kết hợp lần này của Ngô Thanh Vân và đạo diễn Spike Lee hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh đầy ấn tượng và sâu sắc.

Trả lời về những khó khăn khi hóa thân vào vai Hanoi Hannah - một nhân vật có thật trong lịch sử, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Cái khó nhất của Hannoi Hannah là giọng nói. Vì cô là một phát thanh viên vừa quyền lực, vừa thành thạo tiếng Anh. Ngoài ra, cô là người Bắc mà còn cộng thêm phát âm tiếng Anh theo giọng Anh. Đây là hai điều khó khăn nhất mà tôi phải tập khi nhái lại giọng của cô. Tôi phải xin kịch bản và tập 3 tháng trước ngày quay. Và tôi đã thu âm lại giọng của mình trong suốt thời gian tập để thấy sự khác biệt. Tôi đã đọc nhiều giọng khác nhau cho ông Spike Lee nghe và nhờ ông hướng dẫn xem đâu là giọng ông cảm thấy thích hợp nhất”.

Tiếp nối tin vui khi vào 10.7.2020, Ngô Thanh Vân tiếp tục xuất hiện trong siêu phẩm The Old Guard cùng "chị đại” Charlize Theron (nổi tiếng qua vai diễn trong Mad Max: Fury Road và Bombshell) trên Netflix.

Cô thể hiện sự ngưỡng mộ nữ diễn viên Charlize Theron khi nói rằng: “Charlize Theron là một người cực kỳ tài năng. Tôi chưa từng gặp ai tài năng như vậy trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình. Nên khi đóng với cô ấy, tôi rất run, nhưng sau đôi ba lần thì tôi cũng quen và cảm thấy rất may mắn vì được học hỏi rất nhiều từ người phụ mạnh mẽ và tài năng này”.

Ngô Thanh Vân tại Anh và chiếc ghế của cô trên phim trường The Old Guard

The Old Guard được thực hiện dựa trên bộ truyện tranh của Greg Rucka và Leandro Fernández, xoay quanh câu chuyện về một nhóm lính đánh thuê dẫn đầu bởi Andy (Charlize Theron) - sở hữu khả năng bất tử đã không ngừng chiến đấu bảo vệ thế giới suốt nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, trong một nhiệm vụ khẩn cấp, danh tính và sức mạnh phi thường của họ bất ngờ bị lộ khiến nhóm bị đe dọa tính mạng. The Old Guard là bộ phim hành động mãn nhãn với câu chuyện gay cấn cho thấy việc sống bất tử khó khăn hơn ta nghĩ rất nhiều.