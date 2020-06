Phim về Lý Tiểu Long của đạo diễn gốc Việt được Hollywood khen ngợi

Sử dụng những thước phim xưa kết hợp với lời bình của nhiều nhân vật, Bảo Nguyễn đã xây dựng câu chuyện về quá trình Lý Tiểu Long trở thành ngôi sao võ thuật thế giới và cách ông chinh phục Hollywood . The Rolling Stone đánh giá phim mang lại tổng quan tốt về cuộc đời và di sản của Lý Tiểu Long, trong khi Variety khen ngợi đây là một bộ phim lôi cuốn. Los Angeles Times nhận định Bảo Nguyễn có bước đi khôn ngoan khi biết tập trung vào một số khía cạnh nhất định của nhân vật. Sắp tới đây, đài ESPN cũng đã mua bản quyền để phát sóng bộ phim của vị đạo diễn gốc Việt vào ngày 7.6.

Be Water (Linh hoạt như dòng nước, cụm từ Lý từng dùng để miêu tả triết lý võ thuật của mình) sẽ được chiếu trên đài ESPN vào ngày 7.6

Bảo Nguyễn từng chia sẻ với Uproxx rằng anh muốn tập trung tôn vinh thành tựu của Lý Tiểu Long trong việc nâng cao vị thế của người châu Á trong nền công nghiệp Hollywood nói riêng và thế giới nói chung. Đạo diễn gốc Việt còn nói thêm anh cảm thấy vô cùng đau lòng khi hình ảnh của huyền thoại Lý Tiểu Long bị một số khán giả nhìn nhận với đôi mắt đùa cợt sau bộ phim Once upon a time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino công chiếu. Trong bộ phim, Lý Tiểu Long được khắc họa như một kẻ kệch cỡm thích khoe khoang về sức mạnh của mình và bị nhân vật của Brad Pitt nhanh chóng hạ gục. Cách thể hiện này của đạo diễn Quentin Tarantino đã gây nên rất nhiều tranh cãi sau đó.