'Phù thủy sân khấu' Nguyễn Hiếu Tâm nhận giải Fashion Director Of The Year

Nhiều nghệ sĩ của showbiz Việt như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng , hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Jun Phạm,… đã góp mặt tại buổi lễ trao giải Men & Life Awards. Đây là lễ trao giải với các giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân đã và đang tạo ra giá trị, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Ở lĩnh vực thời trang, giải thưởng năm nay gọi tên nhà thiết kế Công Trí ở hạng mục Icon Of The Year, nhà thiết kế Chung Thanh Phong với Fashion Designer Of The Year, người mẫu Quang Đại là Stylish Man Of The Year... Đặc biệt, nhờ những thành công đạt được trong vai trò đạo diễn sân khấu, đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm đã được vinh danh tại hạng mục Fashion Director Of The Year (Đạo diễn thời trang của năm).