Quán ăn Việt Nam được ‘lăng xê’ trong phim truyền hình Hàn

Thực chất, quán ăn Việt Nam chỉ lộ diện ngắn ngủi trong một phân đoạn ở tập 7 Trở lại tuổi 18, phát sóng tối 12.10. Cảnh phim miêu tả cuộc gặp gỡ đầy tâm trạng giữa Jung Da Jung ( Kim Ha Neul đóng), Woo Young (Lee Do Hyun), Choo Ae Rin (Lee Mi Do) và Hong Shi Woo (Ryeo Un). Nhà hàng Việt Nam chỉ làm nền cho bốn nhân vật, nhưng vẫn rất nổi bật và được fan Việt nhận ra ngay nhờ phần tường vàng bắt mắt cùng tấm bảng hiệu hoành tráng với dòng chữ Việt Nam quen thuộc.

Trên các diễn đàn phim ảnh Hàn Quốc tại Việt Nam, cảnh quay này trong Trở lại tuổi 18 trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều người xem tỏ ra phấn khích khi thấy một nhà hàng Việt Nam được “lăng xê” trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Bên cạnh đó, khán giả Việt Nam cũng tò mò về “danh tính” quán ăn có lối trang trí tinh tế này.

Quán ăn Việt Nam nổi tiếng trong cộng đồng người Hàn yêu thích ẩm thực Việt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo chia sẻ của cộng đồng mạng, thì nhà hàng trong tập 7 Trở lại tuổi 18 là Bánh mì Phượng Hội An nổi tiếng. Quán tọa lạc tại quận Mapo (Seoul, Hàn Quốc) và là địa điểm thu hút nhiều thực khách Hàn Quốc, Việt Nam lẫn quốc tế. Gần đây, nhà hàng này cũng được lộ diện trong một phân đoạn phim truyền hình Hơn cả tình bạn (More than friends).

Năm nay, các quán ăn Việt Nam cũng từng không ít lần được nhắc đến và lên hình trên màn ảnh nhỏ. Khoảng tháng 3 - 4.2020, Tầng lớp Itaewon có nhiều chi tiết các quán ăn Việt Nam càng làm người xem thích thú. Ở tập 6 bộ phim, biển quảng cáo của nhà hàng Việt Nam tên Tôi Tỏi lọt vào ống kính. Quán ăn này có thật ngoài đời ở khu Itaewon và rất thân thiện hỗ trợ đoàn phim. Cuối mỗi tập tác phẩm, quán còn được ê-kíp khéo léo gửi lời cảm ơn chân thành.

Trong những tập sau Tầng lớp Itaewon , một nhà hàng hàng Việt Nam khác được chiếu lên truyền hình qua cảnh Park Sae Ro Yi ( Park Seo Joon ) tận tâm giúp quán bày trí lại không gian, nội thất, xếp bàn ghế… để hút khách. Chính Park Sae Ro Yi cũng nhắc đến Việt Nam qua các câu thoại của mình với những nhân vật khác.