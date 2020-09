Quyền Linh 'đòi' chàng trai mời 3 tháng cà phê để truyền bí kíp thoát ế

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất lên sóng với sự tham gia của Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, Quảng Ngãi) làm nhân viên thiết kế xây dựng và Phạm Thị Thơ (27 tuổi, Hà Tĩnh) là nhân viên văn phòng công ty xuất nhập khẩu. Cả hai đều đang sống tại TP.HCM.

Tiến Tùng tự nhận là người có chỉ số EQ cao và nhiều cảm xúc nên hay giúp người. Anh có thể làm tất cả các công việc như sửa điện, nước hay các công việc liên quan tới xây dựng. Trong khi đó Phạm Thị Thơ có điểm mạnh là khá nhanh nhẹn, hòa đồng nhưng khi nóng tính lại không kiềm chế được bản thân và đôi lúc cũng tiêu xài hoang phí.

Cô gái Hà Tĩnh trải qua 2 mối tình đều yêu xa và đã chia tay. Đàng gái hài hước rằng “2 năm nay mở cửa nhưng không ai vào”. Về phía Tiến Tùng, anh tâm sự mình chưa trải qua mối tình nào. Điều này khiến MC Quyền Linh thắc mắc: “Chỉ số EQ của em rất cao và nhiều cảm xúc sao lại chưa có mối tình nào?”. Tiến Tùng đáp rằng: “Do chỉ số cảm xúc cao thêm cái nhát gái nên em không dám nói ra tình cảm của mình. Em cũng tìm hiểu một bạn nhưng không phải yêu, tìm nhưng không hiểu nổi nên bỏ qua luôn”.

Cô gái rất chu đáo và lãng mạn khi viết thơ gửi kèm món quà tặng bạn trai khi tham gia hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, chàng trai Quảng Ngãi nói rằng anh thích người như NSND Hồng Vân khiến cô thích thú. Tiến Tùng cho biết anh không quan trọng ngoại hình bạn gái nhưng chỉ mong bạn gái biết công, dung, ngôn, hạnh.

Sau khi hàng rào mở ra, cặp đôi được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Tiến Tùng nhận xét cô gái đối diện có ngoại hình xinh xắn, nói chuyện dễ nghe. Còn Phạm Thị Thơ ấn tượng với vẻ ngoài cao to, ưa nhìn của nam khách mời. Tiến Tùng ngại ngùng trao gửi bó hoa cho lần đầu gặp mặt. Đáp lại, Phạm Thị Thơ gửi tặng anh hộp cà phê kèm lời thả thính: “Hi vọng anh không say cà phê, say em là được rồi” khiến cả trường quay vỗ tay thích thú.

Tiến Tùng thành thật mình là người nhát gái, từng đi hỏi kinh nghiệm nhưng vẫn ế suốt 28 năm qua Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện, Phạm Thị Thơ thắc mắc lý do Tiến Tùng “ế” suốt 28 năm qua. Anh chia sẻ: “Mình cũng có thích người ta nhưng vì nhát gái nên không dám nói. Thứ hai là vì lúc đó mình chưa có gì trong tay nên không có gì cho người ta tin tưởng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do mình nhát gái, đi làm rồi về ngủ chứ cũng không đi đâu chơi cả”.

Khi MC Quyền Linh hỏi đến chuyện kết hôn, Tiến Tùng cho biết bản thân là người truyền thông nên cần thời gian để tìm hiểu kỹ, ít nhất phải nửa năm mới có thể tiến đến hôn nhân. Anh mong rằng trong khoảng thời gian tìm hiểu, cả hai hãy chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống để hiểu nhau hơn. Đàng trai còn thành thật rằng ở công ty ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn mỗi anh độc thân. Tiến Tùng nói tiếp: “Em cũng có đi hỏi nhiều người lắm rồi, mà họ chỉ sao không vô bài của em nên ế tới giờ”, khiến mọi người bật cười.

Tiến Tùng và Phạm Thị Thơ bấm nút, cho nhau cơ hội tìm hiểu và được sự ủng hộ của cả trường quay Ảnh: Chụp màn hình

Trước những chia sẻ của khách mời, MC Quyền Linh liền gợi ý mình sẽ giúp Tiến Tùng thoát ế nhưng phải mời anh cà phê mỗi sáng trong 3 tháng. Nam MC nói: “Vậy thôi để anh chỉ cho. Sáng mời anh uống ly cà phê đi rồi anh chỉ cho em lúc đi gặp người đẹp phải thế nào, cần làm cái gì… Nhớ nha, nhà anh ở quận 7 đó, trước khi đi gặp người yêu thì gặp anh trước, mời anh uống ly cà phề thôi rồi anh sẽ tư vấn cho em. Đảm bảo 3 tháng sau, cô gái rụng tim”.

Cuối chương trình, cả Tiến Tùng và Phạm Thị Thơ cùng nhau bấm nút hẹn hò khi Quyền Linh chưa kịp đếm xong 3 tiếng. Cả trường quay vỡ òa và vỗ tay để chúc mừng cho màn mai mối thành công của Quyền Linh và Hồng Vân.