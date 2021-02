Quyền Linh - Hồng Vân giúp sức mẹ đơn thân chinh phục bạn trai khi hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 698 lên sóng với sự tham gia của Lê Thanh An (33 tuổi), làm nhân viên của một công ty xăng dầu và Nguyễn Thị Mộng Tuyền (29 tuổi - Đồng Nai), đang kinh doanh mỹ phẩm online.

Giới thiệu về bản thân, Mộng Tuyền cho biết có điểm mạnh là nấu ăn ngon, biết quan tâm, giúp đỡ người khác nhưng cũng có điểm yếu là không biết chạy xe máy và dễ tin người. Trong khi đó, Thanh An là người biết tạo niềm vui cho mọi người. Tuy nhiên anh là người hay tự ti về bản thân, chân tay vụng về. Nói về tình trường, Thanh An tâm sự đã từng kết hôn và có một bé trai 6 tuổi. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của anh không trọn vẹn và đã ly hôn cách đây 3 năm. "Khi người đàn ông làm ăn thất bại, mình chỉ cần người vợ bên cạnh quan tâm, chia sẻ buồn vui thôi. Nhưng lúc em cần cô ấy nhất, cô ấy lại dửng dưng và phũ phàng với những gì mình đã dành cho cô ấy. Hiện con trai đang sống với em và ông bà nội", anh kể.

Về phía Thanh An, anh mong tìm được người có thể chia sẻ buồn vui với mình. Mỗi khi gặp khó khăn hay khúc mắc trong cuộc sống , anh muốn người ấy có thể cùng ngồi lại bàn bạc và tìm hướng giải quyết. Ngoài ra, anh thích người có ngoại hình cao trên 1,6m, da trắng, dễ thương. Đặc biệt Thanh An có ấn tượng với những cô gái đeo mắt kính. Anh nói: "Từ trước đến giờ em hay bị "say nắng" những cô gái đeo mắt kính". Vừa nghe đến đây, MC Quyền Linh liền gợi ý: "Vậy bạn nữ về mua mắt kính đeo vô, cái này quá đơn giản". Hồng Vân vội quay về bàn, lấy mắt kính của mình để cho Mộng Tuyền mượn. Vừa trùng hợp, cô gái tiết lộ mình cũng bị cận nhưng quên đeo mắt kính đến chương trình.